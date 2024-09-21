РФ готує атаки на ядерні об’єкти України: Міненерго описало масштаб загрози

Через дії РФ увесь європейський континент перебуває під радіаційною загрозою

Міненерго закликало МАГАТЕ пришвидшити розгортання моніторингових місій на ключові для функціонування АЕС підстанції

Кремль готується до ударів по ядерних об'єктах України. Якщо це станеться, увесь європейський континент буде під радіаційною загрозою. Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

«Атаки Росії на критичні для АЕС підстанції загрожують радіаційній безпеці всього європейського континенту», – ідеться у повідомленні.

У зв'язку з Міненерго закликало МАГАТЕ пришвидшити розгортання моніторингових місій на ключові для функціонування АЕС підстанції.

Нагадаємо, за даними української розвідки, напередодні зими Кремль готує удари по критичних обʼєктах ядерної енергетики України.

Раніше експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) протягом трьох ночей за тиждень фіксували проліт безпілотників лише за кілька кілометрів від Південноукраїнської АЕС.

МАГАТЕ ухвалила резолюцію під час генеральної конференції та вимагає від Росії негайно покинути територію Запорізької атомної станції та деокупувати її. Під час своєї 68-ї сесії МАГАТЕ було ухвалено резолюцію «Ядерна безпека, захищеність та гарантії в Україні». Документ підтримали 65 голосами, співавторами виступили 52 країни-члени агентства.

Як повідомлялося, через російські обстріли пошкоджено одну з двох ліній електропостачання ЗАЕС. Існує ризик втрати зовнішнього живлення для охолодження реакторів у разі пошкодження другої лінії.

Також представники МАГАТЕ обговорили із окупантами, які контролюють ЗАЕС, новий аварійний план, який має набути чинності до кінця вересня.

До слова, МАГАТЕ рекомендує не перезапускати реактори Запорізької АЕС, поки триває війна. Ситуація на Запорізькій атомній електростанції залишається нестабільною.