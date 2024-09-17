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Через діючі цінові обмеження на енергоринку Україна не користується імпортом електрики на повну – експерт

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Через діючі цінові обмеження на енергоринку Україна не користується імпортом електрики на повну – експерт
Чи переглянуть в Україні цінові обмеження на світло?
фото: depositphotos.com

Орлова: Обговорюють можливі зміни прайс-кепів задля більшого залучення імпорту в опалювальний сезон

Для збільшення імпорту електроенергії взимку зараз обговорюється рішення перегляду цінових обмежень на ринку електроенергії. Про це заявила аналітик ринку електроенергії в ExPro Consulting Дар’я Орлова.

Вона пояснила, що за все літо фактичний імпорт у середньому склав 50-80% (залежно від годин доби) від загального обмеження у 1,7 ГВт. Таким чином, попри дефіцит та обмеження споживання перетин не використовується повністю.

Зокрема, однією з причин цього є збільшення вартості електроенергії на сусідніх ринках, яка ввечері може перевищувати українську у 3-5 разів.

«Максимальні цінові обмеження на «вечірні» години складають 9000 грн/МВт·год (трохи понад 200 євро/МВт·год), у той час, як ціна в Угорщині або Румунії у деякі дні перевищувала 800 євро/МВт·год. За даними джерел ExPro на ринку, наразі відбувається обговорення щодо можливої зміни прайс-кепів задля більшого залучення імпорту в опалювальний сезон», – написала Орлова.

Раніше повідомлялося, що для розвитку енергетики потрібно зменшити втручання держави в енергоринки, а вони мають працювати за конкурентними та ринковими правилами.

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Теги: імпорт опалювальний сезон Україна обмеження енергетика електроенергія

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