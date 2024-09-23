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Відключення світла: як діятимуть графіки 24 вересня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Відключення світла: як діятимуть графіки 24 вересня
У всіх регіонах України упродовж доби 24 вересня не прогнозується відключення світла
фото: glavcom.ua

Енергетики закликають українців споживати електроенергію ощадливо

Завтра, 24 вересня, заходи обмеження споживання електроенергії не плануються. Про це повідомляє «Укренерго».

«Користуватись потужними електроприладами краще в денні години – з 10:00 до 16:00. Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо  з 16:00 до 22:00», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в уряді чиновники заявляють, що до кінця жовтня та в листопаді проблем із енергопостачанням в Україні не буде. Також вони висловлюють надію, що цьогорічна зима пройде також майже без відключень, як і минулого року.

Як повідомлялося, у зв'язку зі скасуванням графіків погодинних відключень із 9 вересня в Україні зростає рівень споживання електроенергії.

До слова, Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури розпочало будівництво третього рівня пасивного захисту на підстанціях НЕК «Укренерго», але міжнародні партнери не бачать доцільності фінансування такого дорогого проєкту до проведення випробувань цієї технології. Раніше колишній голова «Укренерго» Володимир Кудрицький повідомляв, що енергетичні об’єкти України матимуть три рівні захисту у вигляді інженерних укріплень на випадок російських атак. 

Крім того, Єврокомісія працює над збільшенням максимального обсягу постачання електроенергії в Україну. 

Як повідомлялося, місія ООН з моніторингу дотримання прав людини в Україні (ММПЛУ) прогнозує, що цієї зими українцям слід очікувати відключення електроенергії тривалістю від чотирьох до 18 години на добу.

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Теги: відключення світла енергетика електроенергія Укренерго

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