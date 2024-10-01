Гендиректор МАГАТЕ їде до Білорусі

У 2020 році була офіційно відкрита перша атомна електростанція в Білорусі

В Островці МАГАТЕ оцінить ситуацію на АЕС через майже чотири роки після її підключення до мережі

Генеральний секретар Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Ґроссі перебуватиме сьогодні з візитом у Білорусі, де проведе переговори на високому рівні в Мінську і відвідає атомну електростанцію (АЕС) в місті Островець. Про це повідомляє пресслужба агентства.

«На АЕС в Островці генеральний директор і його команда експертів оцінять ситуацію на майданчику через майже чотири роки після його підключення до мережі і прогрес у виконанні висновків, зроблених за результатами огляду експлуатаційної безпеки МАГАТЕ у 2021 році», – йдеться в заяві Міжнародного агентства з атомної енергії.

Візит Рафаеля Ґроссі до Білорусі відбувається в той час, коли МАГАТЕ зосереджує свою увагу на забезпеченні ядерної та фізичної ядерної безпеки в регіоні.

У 2020 році була офіційно відкрита перша атомна електростанція в Білорусі – Білоруська АЕС. Електростанція будувалася за російським проєктом і на російський кредит від 2011 року в Гродненській області, за 22 кілометри від кордону з Литвою.

Нагадаємо, одна з підстанцій біля тимчасово окупованої російськими силами Запорізької атомної електростанції, імовірно, зазнала атаки дроном. Експерти МАГАТЕ заявили, що почули вибухи.

Раніше експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) протягом трьох ночей за тиждень фіксували проліт безпілотників лише за кілька кілометрів від Південноукраїнської АЕС.

Як повідомлялося, за даними української розвідки, напередодні зими Кремль готує удари по критичних обʼєктах ядерної енергетики України.

До слова, МАГАТЕ ухвалила резолюцію під час генеральної конференції та вимагає від Росії негайно покинути територію Запорізької атомної станції та деокупувати її.