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Нацкомісія готує підвищення максимальних цін на електроенергію з листопада

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Нацкомісія готує підвищення максимальних цін на електроенергію з листопада
Очікується, що фінальне рішення буде з вищими граничними цінами на електроенергію, ніж запропоновано регулятором
фото з відкритих джерел

Перегляд цінових обмежень дозволить підвищити ліквідність на ринку електроенергії

Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) готується з листопада підняти граничні ціни на ринку електроенергії. Про це пише ExPro з посиланням на проєкт постанови НКРЕКП, який планується схвалити на засіданні 1 жовтня.

Регулятор пропонує з 1 листопада встановити такі граничні ціни на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку:

  • з 00:00 до 07:00 – 5600 грн/МВт·год;
  • з 07:00 до 17:00 та з 23:00 до 24:00 – 6900 грн/МВт·год;
  • з 17:00 до 23:00 – 9000 грн/МВт·год;
  • мінімальна гранична ціна – 10 грн/МВт·год;

На балансуючому ринку:

  • максимальні граничні ціни з 00:00 до 07:00 – 6600 грн/МВт·год;
  • з 07:00 до 17:00 та з 23:00 до 24:00 – 8250 грн/МВт·год;
  • з 17:00 до 23:00 – 10 000 грн/МВт·год;
  • мінімальна гранична ціна – 0,01 грн/МВт·год.

Учасники ринку зможуть подати свої зауваження та пропозиції до проєкту після схвалення Нацкомісією. Очікується, що фінальне рішення буде з вищими граничними цінами, ніж запропоновано Регулятором на цьому етапі.

Нагадаємо, з 1 червня 2024 року єдиний тариф на електроенергію для населення становить 4,32 грн/кВт*год. Відповідне рішення було ухвалене під час засідання Кабінету міністрів України.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів запустив експериментальний проєкт єдиної платформи житлово-комунальних послуг.

До слова, президент Асоціації «Укрводоканалекологія», заступник генерального директора «Київводоканалу» зі стратегічної політики Дмитро Новицький заявив, що в Україні потрібно підняти тарифи на воду, адже водоканали перебувають на межі виживання.

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Теги: електроенергія комуналка енергетика НКРЕКП тарифи

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