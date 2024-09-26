Нацкомісія готує підвищення максимальних цін на електроенергію з листопада
Перегляд цінових обмежень дозволить підвищити ліквідність на ринку електроенергії
Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) готується з листопада підняти граничні ціни на ринку електроенергії. Про це пише ExPro з посиланням на проєкт постанови НКРЕКП, який планується схвалити на засіданні 1 жовтня.
Регулятор пропонує з 1 листопада встановити такі граничні ціни на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку:
- з 00:00 до 07:00 – 5600 грн/МВт·год;
- з 07:00 до 17:00 та з 23:00 до 24:00 – 6900 грн/МВт·год;
- з 17:00 до 23:00 – 9000 грн/МВт·год;
- мінімальна гранична ціна – 10 грн/МВт·год;
На балансуючому ринку:
- максимальні граничні ціни з 00:00 до 07:00 – 6600 грн/МВт·год;
- з 07:00 до 17:00 та з 23:00 до 24:00 – 8250 грн/МВт·год;
- з 17:00 до 23:00 – 10 000 грн/МВт·год;
- мінімальна гранична ціна – 0,01 грн/МВт·год.
Учасники ринку зможуть подати свої зауваження та пропозиції до проєкту після схвалення Нацкомісією. Очікується, що фінальне рішення буде з вищими граничними цінами, ніж запропоновано Регулятором на цьому етапі.
Нагадаємо, з 1 червня 2024 року єдиний тариф на електроенергію для населення становить 4,32 грн/кВт*год. Відповідне рішення було ухвалене під час засідання Кабінету міністрів України.
Як повідомлялося, Кабінет міністрів запустив експериментальний проєкт єдиної платформи житлово-комунальних послуг.
До слова, президент Асоціації «Укрводоканалекологія», заступник генерального директора «Київводоканалу» зі стратегічної політики Дмитро Новицький заявив, що в Україні потрібно підняти тарифи на воду, адже водоканали перебувають на межі виживання.
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