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Перші заморозки та обстріли: енергетики розповіли чи будуть відключення світла

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Перші заморозки та обстріли: енергетики розповіли чи будуть відключення світла
Енергетики впевнені, що похолодання не призведе до відновлення графіків відключення
фото з відкритих джерел

Опалювальний сезон розпочинається за рішенням місцевих органів влади

Найближчими днями в окремих регіонах України прогнозують перші заморозки. Енергетики впевнені, що похолодання не призведе до відновлення графіків відключення електроенергії. Про це сказав заступник міністра енергетики Микола Колісник в ефірі телемарафону.

«Ні (не буде графіків, – ред.), енергосистема на сьогодні працює стабільно. Ті заморозки, які прогнозуються, не будуть протяжними», – сказав він.

Колісник нагадав, що опалювальний сезон розпочинається за рішенням місцевих органів влади, коли температура повітря тримається нижче +8 градусів протягом трьох діб. Він також зазначив, що затяжні зниження температури впливають на енергетичну систему, оскільки це призводить до значного збільшення споживання електроенергії.

Він сказав, що наразі впроваджено комплекс заходів для підготовки об'єктів атомної генерації. Він зазначив, що вже дев'ять блоків працюють в енергосистемі, що дозволяє збільшити потужності та покривати підвищений попит.

Нагадаємо, Міністерство енергетики заперечило прогноз Організації Об'єднаних Націй про ймовірну тривалість відключень світла взимку в Україні від 4 до 18 годин на добу.

Варто зазначити, чиновники в уряді заявляють, що до кінця жовтня та в листопаді проблем із енергопостачанням в Україні не буде. Також вони висловлюють надію, що цьогорічна зима пройде також майже без відключень, як і минулого року.

До слова, 9 жовтня, на 11 днів раніше запланованого, НАЕК «Енергоатом» вивів з планово-попереджувального ремонту ще один енергоблок однієї з АЕС – нині блок набирає потужності. «Енергоатом» повідомив про те, що наразі всі дев’ять енергоблоків, які працюють на підконтрольній Україні території, готові до роботи в осінньо-зимовий період.

Крім того, Єврокомісія працює над збільшенням максимального обсягу постачання електроенергії в Україну. Країни G7 та інші партнери від початку повномасштабного вторгнення Росії зібрали понад $4 млрд на відновлення енергетичної інфраструктури України.

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Теги: відключення світла відключення повітря Енергоатом опалювальний сезон Єврокомісія

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