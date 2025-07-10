Глава України пояснив, що змусить РФ вести реальні переговори про закінчення війни

Зеленський пояснював, що сигнали Росії про готовність до переговорів були частиною плану, аби звинуватити Україну в небажанні миру

Український лідер наголосив, що поки не варто очікувати нового раунду переговорів, оскільки попередні обміни ще не завершені

Сильні санкції Заходу вплинуть на готовність Російської Федерації вести переговори про завершення війни, а не «ховатися за обмінами». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Володимира Зеленського.

«І це небажання, на мій погляд, бачить президент США сьогодні. Я не знаю, чи змінить він свій погляд, я не можу це сказати. Я вдячний йому за сьогоднішній погляд, за ті сигнали, які він дає, дав при зустрічах і дає сьогодні в медіа-просторі», – зазначив глава України.

Президент наголосив, що переговорів з Росією поки не буде, оскільки не завершилися обміни, про які сторони домовлялися раніше.

Нагадаємо, сьогодні, 10 липня, у Римі стартувала дводенна конференція з питань відновлення України (URC2025), у якій беруть участь представники урядів, міжнародних організацій, бізнесу та громадського сектору. В рамках заходу відбудеться зустріч лідерів «коаліції охочих». На конференції обговорять ключові напрямки відбудови країни та залучення інвестицій.

Як відомо, 2 червня у Стамбулі відбувся другий раунд переговорів делегацій України та Російської Федерації. Документ, з яким українська делегація їхала до Стамбула на переговори, містив положення про перемир'я, гарантії безпеки, а також зустріч президента Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна.

Раніше глава МЗС Росії Сергій Лавров знову озвучив перелік вимог, які Кремль вважає необхідними для укладання мирної угоди з Україною. «На порядку денному – завдання демілітаризації та денацифікації України, скасування антиросійських санкцій, відкликання всіх судових позовів проти Росії і повернення її активів, незаконно заарештованих на Заході. Усі ці положення мають бути прописані в юридично зобов'язуючій угоді про мирне врегулювання», – повторив Лавров перелік пропагандистських вимог Кремля.

За словами голови МЗС, Росія нібито залишається відкритою для політико-дипломатичного подолання війни, але має йтися про міцний мир, а не про перемир'я.

До слова, адміністрація Дональда Трампа розглядає можливість використання міністра фінансів США Скотта Бессента як інструмент економічного тиску на Росію.