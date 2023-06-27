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У багатьох областях оголошувалася повітряна тривога

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У багатьох областях оголошувалася повітряна тривога
Авіація рухалася в зону пуску ракет
фото: glavcom.ua

У повітря злетіли ворожі літаки

У кількох областях України лунали сирени. Повітряні сили повідомляли про зліт ворожих літаків.

Ворожі Ту-22м3 рухалися в бік акваторії Азовського моря. Крім того, з аеродрому «Оленья» злетів Ту-95.

Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!

Карта повітряних тривог на момент публікації має такий вигляд:

У багатьох областях оголошувалася повітряна тривога фото 1

Оновлено о 22:35

Станом на 22:34 відбій повітряної тривоги в областях.

Нагадаємо, триває 489-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби російські окупанти вдарили крилатою ракетою Х-22 по дачному кооперативу у Кременчуцькому районі Полтавської області. Крім того, ворог завдав 20 авіаційних ударів та здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення та руйнування і пошкодження цивільної інфраструктури, багатоповерхівок та десятків приватних житлових будинків.

Теги: окупанти війна ракета

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