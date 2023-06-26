Нічна атака РФ: Повітряні сили назвали кількість збитих цілей
Уночі 26 червня російські війська атакували Україну переважно з південного напрямку
Під час атаки росіян по Україні у ніч проти 26 червня, сили ППО збили 13 повітряних цілей. Серед них дві крилаті ракети «Калібр» та сім «шахедів». Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил України.
Згідно з повідомленням, уночі 26 червня 2023 року російські війська атакували Україну переважно з південного напрямку.
Здійснено пуски трьох крилатих ракет «Калібр» із підводного човна в Чорному морі та вісьмох ударних безпілотників іранського виробництва Shahed-136/131 із східного узбережжя Азовського моря.
«Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» знищено дві крилаті ракети «Калібр» та сім ударних БпЛА типу «шахед», – йдеться в повідомленні та зазначається, що тип чотирьох дронів не встановлений.
Триває 488-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках – протягом доби відбулось 36 бойових зіткнень.
До відома, уночі 26 червня під час повітряної тривоги в Одесі пролунали вибухи.
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