Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Нічна атака РФ: Повітряні сили назвали кількість збитих цілей

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Нічна атака РФ: Повітряні сили назвали кількість збитих цілей
Росіяни випустили по Україні крилаті ракети та безпілотники
фото ілюстративне

Уночі 26 червня російські війська атакували Україну переважно з південного напрямку

Під час атаки росіян по Україні у ніч проти 26 червня, сили ППО збили 13 повітряних цілей. Серед них дві крилаті ракети «Калібр» та сім «шахедів». Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил України.

Згідно з повідомленням, уночі 26 червня 2023 року російські війська атакували Україну переважно з південного напрямку.

Здійснено пуски трьох крилатих ракет «Калібр» із підводного човна в Чорному морі та вісьмох ударних безпілотників іранського виробництва Shahed-136/131 із східного узбережжя Азовського моря.

Нічна атака РФ: Повітряні сили назвали кількість збитих цілей фото 1

«Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» знищено дві крилаті ракети «Калібр» та сім ударних БпЛА типу «шахед», – йдеться в повідомленні та зазначається, що тип чотирьох дронів не встановлений.

Триває 488-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках – протягом доби відбулось 36 бойових зіткнень.

До відома, уночі 26 червня під час повітряної тривоги в Одесі пролунали вибухи.

Теги: війна безпілотник ракета системи ППО

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Росіяни спробують максимально качнути українське суспільство»
Росія вже оголосила перемогу в війні. Що це означає
19 червня, 10:20
Релігійник письмово звернувся до голови Солотвинської селищної ради Тячівського району, попросив дати йому громадські роботи замість того, щоб іти воювати
Священник Свідків Єгови відмовився воювати. Суд виніс несподіване рішення
26 травня, 16:38
Російські добровольці наголосили, що приспішники путінського терору понесуть відповідальність за злочинні дії
Смертний вирок для Путіна. Російські добровольці відреагували на підрив ГЕС (відео)
7 червня, 10:25
Триває 468-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України
РФ забирає частину Чорноморського флоту з Криму. Аналітики ISW назвали причину
6 червня, 08:14
Сергій Руденко захищав Україну на передовій
Під Бахмутом загинув Сергій Руденко – брат нардепа Олександра Юрченка
8 червня, 11:09
Безсмертний: «Треба «злодію дати по голові»
Безсмертний: Війна в Україні не може бути заморожена
10 червня, 11:17
Українські війська досягли тактичних успіхів під час локалізованих контратак у західній частині Донецької області
ЗСУ провели обмежений, але значний наступ на Запорізькому напрямку – ISW
9 червня, 11:51
Окупанти атакували Дніпропетровщину дронами
Нічна атака на Дніпропетровщину: скільки ворожих цілей збито
11 червня, 08:15
Масована атака на Дніпропетровщину: є поранені, багато руйнувань (фото)
Масована атака на Дніпропетровщину: є поранені, багато руйнувань (фото)
24 червня, 08:34

Події в Україні

Росіяни накрили Херсонщину забороненими запальними снарядами
Росіяни накрили Херсонщину забороненими запальними снарядами
Нічна атака РФ: Повітряні сили назвали кількість збитих цілей
Нічна атака РФ: Повітряні сили назвали кількість збитих цілей
Українські війська не ведуть контрнаступ: Резніков зробив заяву
Українські війська не ведуть контрнаступ: Резніков зробив заяву
Бої за Бахмут: стало відомо, на скільки просунулися ЗСУ
Бої за Бахмут: стало відомо, на скільки просунулися ЗСУ
Напад «вагнерівців» із території Білорусі: Наєв оцінив загрозу
Напад «вагнерівців» із території Білорусі: Наєв оцінив загрозу
ЗСУ зупинили диверсантів на Сумщині – Генштаб
ЗСУ зупинили диверсантів на Сумщині – Генштаб

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
43K
Перетворилося на пустелю: який вигляд має зараз Каховське водосховище
31K
ДТП з випускниками та нетверезим водієм-поліцейським: три дівчини загинули (оновлено)
14K
Жорстока сутичка працівників СБУ на Закарпатті: у бійці постраждав генерал
13K
Слабкість Путіна та хабар Пригожину: заколот у Росії на обкладинках світових ЗМІ (фото)
13K
Це має бути в аптечках жителів 50-кілометрової зони навколо ЗАЕС – поради МОЗ
13K
Українські війська не ведуть контрнаступ: Резніков зробив заяву

Новини

Розмова Зеленського з Байденом, вибухи в Одесі: головне за ніч
Сьогодні, 07:38
Каховське водосховище після підриву греблі. У мережі з'явилися нові фото
Сьогодні, 07:28
За добу відбулось 36 бойових зіткнень: Генштаб поінформував про ситуацію на фронті
Сьогодні, 07:06
На Україну насувається циклон: синоптики розповіли, як зміниться погода
Сьогодні, 05:47
Аналітики ISW розповіли, чи вплинув бунт Пригожина на дії військ РФ в Україні
Сьогодні, 04:30
26 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 01:00

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту