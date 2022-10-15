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Майже 65 тисяч ворогів: Генштаб оновив втрати окупантів

Дар'я Самборська
glavcom.ua
Майже 65 тисяч ворогів: Генштаб оновив втрати окупантів
Окупанти щодня сотнями гинуть в Україні
фото з відкритих джерел

Втрати росіян наближаються до 65 тисяч особового складу

Українські захисники за минулу добу ліквідували ще близько 400 російських окупантів та знищили 16 артилерійських систем. Загалом від початку повномасштабного вторгнення наші військові знищили майже 64700 окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 15.10 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 64700 (+400) осіб ліквідовано;
  • танків ‒ 2524 (+3) од.;
  • бойових броньованих машин ‒ 5179 (+7) од.;
  • артилерійських систем – 1582 (+16) од.;
  • реактивних систем залпового вогню – 365 (+3) од.;
  • засоби протиповітряної оборони ‒ 186 (+0) од.;
  • літаків – 268 (+0) од.;
  • гелікоптерів – 242 (+2) од.;
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 1210 (+11);
  • крилаті ракети ‒ 316 (+0);
  • кораблі / катери ‒ 16 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3951 (+7) од.;
  • спеціальна техніка ‒ 142 (+0).
Майже 65 тисяч ворогів: Генштаб оновив втрати окупантів фото 1

Нагадаємо, за інформацією Генштабу, в медичні заклади на тимчасово окупованих територіях надходить велика кількість поранених. Так, в одну з лікарень міста Донецьк за цей тиждень надійшло близько 100 поранених. В місті Токмак Запорізької області лікарні переповнені. Через низьку якість медичної допомоги та відмову командування російських окупаційних військ евакуйовувати тяжко поранених на територію Росії смертність серед них перевищує 50%.

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Теги: окупанти война Генштаб

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