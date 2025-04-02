Махінації з продуктами для ЗСУ: НАБУ оголосило підозру експосадовцю Міноборони та нечесним постачальникам

НАБУ і САП з’ясували, що компанії-постачальники незаконно збагатилися на понад 733 млн грн

Загалом оборудка могла коштувати державі 788 млн грн

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили схему розкрадання державних коштів під час закупівлі Міністерством оборони України продуктів харчування для ЗМУ в умовах повномасштабного вторгнення рф. Підозру отримав, зокрема, колишній керівник Департаменту Міноборони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НАБУ.

Також про підозру повідомлено власниці пов’язаних компаній-постачальників, двом керівникам компаній-постачальників та фізичній особі.

Як пояснює НАБУ, махінації діяли під час закупівлі так званих комплектів продуктів у перші два роки повномасштабної війни. У 2022-2023 для армії було замовлено продукти за затвердженими каталогами з 409 позицій.

За даними Бюро, найбільш вживані продукти, як-от овочі, крупи, м'ясо, вода, становили лише 10% асортименту. Решта ж, на кшталт спецій, желатину або ягід, замовлялись зрідка або взагалі ніколи.

Ціна комплекту формувалася з урахуванням усіх найменувань каталогу і становила середню вартість, що дозволяло постачальникам маніпулювати вартістю: робити дорожчими ходові продукти і дешевшими – маловживані або ті, які неможливо замовити через сезонність.

«Тобто, на перший погляд, порушень не було, і ціна комплекту не змінювалася. Щоправда, картопля, яку постачали тисячами тонн, реалізовувалася втридорога, а сезонні ягоди та фрукти, які майже не замовлялися, коштували копійки», – зазначило НАБУ.

Протягом серпня-грудня 2022 року дві компанії-постачальниці, контрольовані однією власницею, незаконно отримали надприбутки на суму понад 733 млн грн. Частину цих коштів надалі було виведено під виглядом виплати дивідендів та надання поворотної фінансової допомоги пов’язаним компаніям.

Діяльності оборудки сприяв посадовець Міністерства оборони України, який під час підписання договорів «не помічав» цінових аномалій у каталозі, зауважує НАБУ.

Після початку досудового розслідування у січні 2023 року та поширення у медіа відповідної інформації, зокрема щодо закупівлі яєць по 17 грн за штуку, співучасники оборудки зменшили ціни на 11 найбільш затребуваних продуктів. Це запобігло розкраданню бюджетних коштів на суму 788 млн грн.

Крім того, після внесення НАБУ і САП пропозицій щодо усунення причин та умов продуктової оборудки, Міноборони вжило відповідних заходів: порядок закупівлі наразі змінився, запроваджено окремі пілотні проєкти.

Загалом викрито розкрадання понад 733 млн грн та замах на розтрату 788 млн грн.

Нагадаємо, у січні 2023-го стало відомо, що Міноборони закуповувало продукти за цінами, вдвічі або тричі вищими, ніж були на той час у супермаркетах Києва. Наприклад, відомство купувало яйця по 17 грн за штуку, хоча роздрібна ціна в магазині Києва становила 7 грн.

Державні аудитори провели перевірку в оборонному відомстві і зафіксували велику кількість порушень.

У лютому 2024 року Міністерство оборони запровадило граничні ціни на продукти, які постачаються військовим. Постачальники не мають права перевищувати встановлені обмеження.