Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Контракти в Силах оборони: у Міноборони розповіли, як українцям 18-24 віку пройти ВЛК

Андрій Самойленко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Контракти в Силах оборони: у Міноборони розповіли, як українцям 18-24 віку пройти ВЛК
У Міноборони розповіли деталі процедури медичного огляду для молоді
фото ілюстративне

Молоді українці віком від 18 до 24 років мають можливість долучитися до Сил оборони, уклавши річний контракт

Добровольцям необхідно пройти військово-медичну комісію (ВЛК), при цьому вони мають пріоритет у черзі на огляд. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство оборони України.

У Міноборони розповіли деталі процедури медичного огляду для молоді, яка прагне вступити до лав Збройних сил.

Отримати направлення:

  • в електронній формі засобами Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних (реєстр Оберіг);
  • у паперовій формі.

Для формування направлення в електронному вигляді через реєстр Оберіг кандидат має особисто подати запит через мобільний застосунок – електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста (Резерв+). Під час формування запиту кандидат може обрати бажане місце проходження медичного огляду – за місцем розташування обраної військової частини, центру рекрутингу, або за місцем свого перебування на військовому обліку. У реєстрі Оберіг, за умови відповідності кандидата віковому критерію, автоматично формується електронне направлення, яке надсилається йому у застосунок Резерв+.

Якщо кандидат не має можливості чи бажання подати запит через Резерв+, направлення може бути видане у паперовій формі. Це може зробити командир військової частини або начальник центру рекрутингу Збройних сил, де кандидат проходить співбесіду, відразу після її завершення. У паперовому направленні вказується назва найближчої ВЛК, яка буде проводити медичний огляд кандидатів від відповідної військової частини, та дата медичного огляду.


Проходження медичного огляду

Посадова особа, яка контролює проходження медичних оглядів кандидатами, має у взаємодії з керівництвом закладу охорони здоров’я, на базі якого знаходиться визначена ВЛК, переконатись у наявності резервних часових проміжків у черзі на проходження медичного огляду та забезпечити, щоб їх першочергово надавали кандидатам. Під час проходження медичних оглядів рекомендовано забезпечити присутність представників відповідної військової частини та/або ТЦК та СП щоб вони могли проконтролювати цей процес та допомогти кандидатам.

Психіатричний огляд

Окрім проходження медичного огляду ВЛК, кандидати повинні отримати довідку про проходження психіатричного огляду, зокрема на предмет вживання психоактивних речовин.

Кандидати, за їх згодою, спрямовуються до визначених закладів охорони здоров’я у найкоротший термін для отримання довідки про проходження психіатричного огляду.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №12093. Він передбачає знижку в 50% у разі добровільної сплати штрафу від ТЦК.

Як відомо, неуточнення персональних даних є адміністративним правопорушенням, за яке передбачено адміністративне стягнення – штраф у розмірі від 17 до 25,5 тис. грн.

Тепер же українці онлайн зможуть сплачувати штрафи за порушення військового обліку без необхідності відвідувати ТЦК. У застосунку «Резерв+» за кілька кліків можна буде оновити свої дані, сплативши при цьому за вчинене адміністративне правопорушення штраф у розмірі 50% від мінімального визначеного відповідною статтею КУпАП розміру (8,5 тис. грн).

Читайте також:

Теги: Міноборони українці військовозобов'язаний військові

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Суспільство

Контракти в Силах оборони: у Міноборони розповіли, як українцям 18-24 віку пройти ВЛК
Контракти в Силах оборони: у Міноборони розповіли, як українцям 18-24 віку пройти ВЛК
Різке похолодання: агрометеоролог повідомила, що буде з посівами та плодовими деревами
Різке похолодання: агрометеоролог повідомила, що буде з посівами та плодовими деревами
Єдиний телемарафон: держава розділила понад 700 млн грн між чотирма каналами (список)
Єдиний телемарафон: держава розділила понад 700 млн грн між чотирма каналами (список)
Два місяці боровся за життя після поранення на Курщині. Згадаймо Василя Нагорного
Два місяці боровся за життя після поранення на Курщині. Згадаймо Василя Нагорного
В Україні хмарно: прогноз погоди на 15 березня
В Україні хмарно: прогноз погоди на 15 березня
У Харкові сталася сутичка між військовими ТЦК та цивільними чоловіками
У Харкові сталася сутичка між військовими ТЦК та цивільними чоловіками

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
186K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 березня: ситуація на фронті
65K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 березня 2025
32K
Колишній військовий льотчик отримав 15 років тюрми: що скоїв
6092
Втрати ворога станом на 15 березня 2025 – Генштаб ЗСУ
5450
Диверсанти проникли на Сумщину: чи вдалося прикордонникам зупинити прорив
5436
Трамп отримав мікрофоном по обличчю

Новини

Телеексперт з квартирних афер потрапив під суд... за квартирне шахрайство
Сьогодні, 11:37
126 «перехоплених та збитих»: міноборони РФ заявило про нічну атаку безпілотників
Сьогодні, 09:47
15 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Вбивство активіста Ганула та санкції ЄС проти Росії. Головне за 14 березня
Вчора, 20:46
В Україні тривога через ракетну загрозу тривала 20 хвилин
Вчора, 18:14
Спецпосланець США передасть «сигнали» від Путіна Трампу – Пєсков
Вчора, 13:16

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua