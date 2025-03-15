Контракти в Силах оборони: у Міноборони розповіли, як українцям 18-24 віку пройти ВЛК

Молоді українці віком від 18 до 24 років мають можливість долучитися до Сил оборони, уклавши річний контракт

Добровольцям необхідно пройти військово-медичну комісію (ВЛК), при цьому вони мають пріоритет у черзі на огляд. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство оборони України.

У Міноборони розповіли деталі процедури медичного огляду для молоді, яка прагне вступити до лав Збройних сил.

Отримати направлення:

в електронній формі засобами Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних (реєстр Оберіг);

у паперовій формі.

Для формування направлення в електронному вигляді через реєстр Оберіг кандидат має особисто подати запит через мобільний застосунок – електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста (Резерв+). Під час формування запиту кандидат може обрати бажане місце проходження медичного огляду – за місцем розташування обраної військової частини, центру рекрутингу, або за місцем свого перебування на військовому обліку. У реєстрі Оберіг, за умови відповідності кандидата віковому критерію, автоматично формується електронне направлення, яке надсилається йому у застосунок Резерв+.

Якщо кандидат не має можливості чи бажання подати запит через Резерв+, направлення може бути видане у паперовій формі. Це може зробити командир військової частини або начальник центру рекрутингу Збройних сил, де кандидат проходить співбесіду, відразу після її завершення. У паперовому направленні вказується назва найближчої ВЛК, яка буде проводити медичний огляд кандидатів від відповідної військової частини, та дата медичного огляду.



Проходження медичного огляду

Посадова особа, яка контролює проходження медичних оглядів кандидатами, має у взаємодії з керівництвом закладу охорони здоров’я, на базі якого знаходиться визначена ВЛК, переконатись у наявності резервних часових проміжків у черзі на проходження медичного огляду та забезпечити, щоб їх першочергово надавали кандидатам. Під час проходження медичних оглядів рекомендовано забезпечити присутність представників відповідної військової частини та/або ТЦК та СП щоб вони могли проконтролювати цей процес та допомогти кандидатам.

Психіатричний огляд

Окрім проходження медичного огляду ВЛК, кандидати повинні отримати довідку про проходження психіатричного огляду, зокрема на предмет вживання психоактивних речовин.

Кандидати, за їх згодою, спрямовуються до визначених закладів охорони здоров’я у найкоротший термін для отримання довідки про проходження психіатричного огляду.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №12093. Він передбачає знижку в 50% у разі добровільної сплати штрафу від ТЦК.

Як відомо, неуточнення персональних даних є адміністративним правопорушенням, за яке передбачено адміністративне стягнення – штраф у розмірі від 17 до 25,5 тис. грн.

Тепер же українці онлайн зможуть сплачувати штрафи за порушення військового обліку без необхідності відвідувати ТЦК. У застосунку «Резерв+» за кілька кліків можна буде оновити свої дані, сплативши при цьому за вчинене адміністративне правопорушення штраф у розмірі 50% від мінімального визначеного відповідною статтею КУпАП розміру (8,5 тис. грн).