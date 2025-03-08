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У Львові вперше з’явився електричний підйомник у підземному переході

Надія Карбунар
glavcom.ua
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У Львові вперше з’явився електричний підйомник у підземному переході
Підомники працюють з обох боків переходу на пл. Митній
фото: Львівська міська рада

Вартість двох електричних підйомників на пл. Митній – 1,5 млн грн

У підземному переході в центрі Львова встановили два електричні підйомники. Відтепер вони працюють з обох боків переходу на пл. Митній. Про це повідомляє «Главком», посилаючись на Львівську міську раду.

«Тут завжди дуже людно. Та, на жаль, не всі можуть скористатися сходами у підземному переході, зокрема наші військові, які лікуються у шпиталі, що неподалік. А це єдиний варіант, щоб швидко перейти з пл. Митної до центральної частини. Тому облаштувати тут підйомник було вкрай необхідно», – розповів голова Личаківської районної адміністрації Юрій Лукашевський.

У Львові вперше з’явився електричний підйомник у підземному переході фото 1

Додатково у підземному переході встановили відеокамери.

Роботу підйомника протестували представники громадської організації «Група активної реабілітації». Попри незначні нюанси, які виправлять у найближчі дні, його роботою задоволені.

У Львові вперше з’явився електричний підйомник у підземному переході фото 2

Підйомник у підземному переході на пл. Митній є пілотним проєктом. Уповноважена Львівської міської ради з питань доступності Ірина Маруняк наголошує, що міськрада розглядає можливість облаштувати такі підйомники і в інших підземних переходах.

«Досі у Львові не було підйомників у підземних переходах. Якщо ми говоримо про площу Митну, то тут дуже складна транспортна розв’язка, тут є наземний і підземний перехід. Але підйомник тут був дуже потрібний. Люди на колісному кріслі тепер зможуть безперешкодно, самостійно, без сторонньої допомоги користуватися підземним переходом, а це значно полегшує і пришвидшує їх добирання у те місце, куди їм потрібно», – відзначила Ірина Маруняк.

Вартість двох електричних підйомників на пл. Митній – 1,5 млн грн. Його встановила підрядна організація ТОВ «Унікар-Авто». За інформацією міськради, впродовж останніх 6 років за кошти міського бюджету у Львові встановили 70 підйомників.

Нагадаємо, цьогоріч впроваджується видача «Пакунку пораненого» – набору адаптивного одягу та засобів особистої гігієни. Його отримуватимуть поранені та хворі військовослужбовці, поліцейські, а також особи рядового і начальницького складу служби цивільного захисту. 

Крім того, внесення відомостей про участь військовослужбовців у бойових діях відтепер відбуватиметься протягом п'яти днів засобами Єдиного державного реєстру ветеранів війни (ЄДРВВ). Про це повідомляє Міністерство оборони.

Зміни передбачені наказом Міноборони від 17 січня № 28 «Про порядок подання відомостей до Єдиного державного реєстру ветеранів війни». Він має на меті врегулювати виконання вимог законодавства у цій сфері.

Так, у військових частинах, установах та організаціях, які виконують бойові завдання в районах ведення воєнних дій, будуть призначатися спеціальні уповноважені особи. Вони зобов’язані вносити до Єдиного державного реєстру ветеранів війни дані про військових протягом п’яти днів з дня початку бойового розпорядження.

До слова, Міноборони допустило до експлуатації у підрозділах ЗСУ безпілотний наземний комплекс «Змій логістичний» українського виробництва. 

Зазначається, що робот із балістичним та протимінним захистом призначений для виконання логістичних, евакуаційних завдань у районі бойових дій. Начальник Головного управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки  полковник Володимир Рочняк розповідає, що «Змій логістичний» залишається малопомітним на місцевості завдяки незначній висоті.

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Теги: озброєння міськрада Міноборони військові полковник Львів

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