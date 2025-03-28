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Міноборони анонсувало нові відстрочки у «Резерв+»

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Міноборони анонсувало нові відстрочки у «Резерв+»
Посадовиця наголосила, що відомство прагне зробити так, «щоб усі відстрочки, які існують у законодавстві, можна було отримати онлайн швидко і зручно»
фото: Міноборони

У застосунку будуть відстрочки для людей, які мають дружину/чоловіка у війську та дитину до 18 років

Міноборони працює над тим, щоб усі відстрочки, які існують у законодавстві, можна було отримати онлайн. До 8 травня у «Резерв+» з'являться нові види. Як передає «Главком», про це повідомила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко.

Чиновниця нагадала, що цього тижня запрацювали відстрочки для людей з інвалідністю без пенсійного посвідчення.

До 8 травня у застосунку з'являться відстрочки для людей із тимчасовою непридатністю до військової служби від 6 до 12 місяців. Цю відстрочку надаватимуть на підставі висновку ВЛК.

Також у застосунку будуть відстрочки для людей, які мають дружину/чоловіка у війську та дитину до 18 років.

«Запуск відстрочок – процес об’ємний і багаторівневий. Необхідно погодити доступ до реєстрів різних міністерств та організацій, налагодити взаємодію між ними, зрозуміти, який шлях отримання треба пропрацювати, щоб відстрочка генерувалася належним чином. Зараз ми набираємо необхідний темп, щоб запускати відстрочки системно. Бо розуміємо, що це важливо для людей. Не збирати папірці, не стояти у черзі в ТЦК, не бачити перед собою зачинені двері в необхідний кабінет», – зазначила Черногоренко.

Посадовиця наголосила, що відомство прагне зробити так, «щоб усі відстрочки, які існують у законодавстві, можна було отримати онлайн швидко і зручно».

Нагадаємо, відстрочки у застосунку «Резерв+» запустили восени минулого року для трьох категорій – люди з інвалідністю із пенсійним посвідченням ПФУ; студенти, аспіранти й докторанти; а також багатодітні батьки, які мають трьох дітей до 18 років у спільному шлюбі.

Раніше у застосунку «Резерв+» запрацювало автоматичне продовження відстрочок. Спочатку функція працюватиме для тих відстрочок, які були оформлені через «Резерв+». Йдеться про людей з інвалідністю, які мають відповідне посвідчення Пенсійного фонду, а також студентів, аспірантів і докторантів. Згодом функція автоматичного продовження відстрочок стане доступна й для багатодітних батьків.

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Теги: Міноборони

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