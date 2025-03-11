Хто може отримати статус учасника бойових дій? Міноборони додало нову категорію громадян

Зазнав змін і склад спеціальної комісії, яка приймає рішення про надання статусу УБД

На отримання статусу можуть претендувати звільнені з полону особи, які залучалися ССО ЗСУ до виконання завдань руху опору

Учасники руху опору, які перебували в полоні, відтепер мають право на отримання статусу учасника бойових дій. Кабінет Міністрів України за ініціативи Міноборони вніс зміни до відповідного Порядку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міністерство оборони.

Так, на отримання статусу можуть претендувати звільнені з полону особи, які на добровільній та конфіденційній основі залучалися Силами спеціальних операцій ЗСУ до виконання завдань руху опору, за винятком тих, хто добровільно здався ворогу.

Оновлений Порядок також уточнює підстави для надання цього статусу.

Зазнав змін і склад спеціальної комісії, яка приймає рішення про надання статусу УБД. З неї виключили розформований Кадровий центр Сил спеціальних операцій ЗСУ. Також до роботи спецкомісії можуть залучатися не лише командири військових частин, але й військовослужбовці.

Нагадаємо, в Україні стартував проєкт «Ветеранський спорт», створений за ініціативою Міністерства у справах ветеранів. Завдяки цьому сервісу учасники бойових дій та особи з інвалідністю, отриманою внаслідок війни, мають можливість кожні три місяці отримувати по 1 500 гривень через платформу «Дія».

Також Кабінет міністрів затвердив порядок отримання статусу учасника бойових дій (УБД) під час воєнного стану онлайн або автоматично.

Як відомо, внесення відомостей про участь військовослужбовців у бойових діях відтепер відбуватиметься протягом п'яти днів засобами Єдиного державного реєстру ветеранів війни (ЄДРВВ). Про це повідомляє Міністерство оборони.

Зміни передбачені наказом Міноборони від 17 січня № 28 «Про порядок подання відомостей до Єдиного державного реєстру ветеранів війни». Він має на меті врегулювати виконання вимог законодавства у цій сфері.