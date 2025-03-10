Міноборони розкрило, скільки FPV-дронів планує придбати цьогоріч

Оборонне відомство витратить на закупівлю дронів понад 110 млрд грн

Міністерство оборони у 2025 році хоче закупити приблизно 4,5 млн FPV-дронів вітчизняного виробництва. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу відомства.

Як зазначається, якщо у 2023 році Міноборони закуповувало тисячі дронів, то минулого року цю цифру вдалося збільшити до понад 1,5 млн

«Цього року цифри будуть ще більшими, тому що спроможності вітчизняного ОПК у 2025 році складають приблизно 4.5 млн FPV-дронів. І Міноборони планує їх всі закупити», – каже директор Департаменту політики закупівель Міністерства оборони Гліб Канєвський.

Цього року Міністерство оборони України спрямує на закупівлю дронів понад 110 млрд грн, зокрема, понад 102 млрд грн – через Агенцію оборонних закупівель.

Зазначається, що всі плани закупівель на 2025 рік отримали бюджетні кошти. Це дозволить якнайшвидше насичувати фронт безпілотними літальними апаратами.

Нагадаємо, міністерство оборони допустило до експлуатації у підрозділах Сил оборони безпілотні авіаційні комплекси U13 і U15 українського виробництва. Як повідомляють у оборонному відомстві, дрони цих комплексів призначені для знищення захищених вогневих позицій, бронетехніки та живої сили противника. FPV-дрони U13 і U15 відрізняються розмірами рами та показниками корисного навантаження.

До слова, європейська компанія Helsing передасть Україні 6 тис. ударних безпілотників, оснащених штучним інтелектом. Зазначається, що це вже друга партія дронів, виготовлена на замовлення України, після постачання 4 тис. одиниць раніше.