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Уряд затвердив двох членів наглядової ради Агенції оборонних закупівель

Варвара Шолян
glavcom.ua
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Уряд затвердив двох членів наглядової ради Агенції оборонних закупівель
Іван Гаврилюк та Станіслав Гайдер увійшли до складу ради за поданням міністра оборони
фото: Міністерство оборони України

Іван Гаврилюк та Станіслав Гайдер представлятимуть державу в раді

Кабінет міністрів затвердив нових членів наглядової ради Агенції оборонних закупівель Міністерства оборони України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони

За поданням очільника оборонного відомства Рустема Умєрова, до складу ради як представники держави увійшли перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк та екс-заступник міністра оборони Станіслав Гайдер.

Раніше Рустем Умєров відкликав із наглядової ради двох представників держави – керівника фонду «Повернись живим» Тараса Чмута та свого ексзаступника Андрія Джигира. Вони підтримали продовження контракту з попередньою керівницею Агенції оборонних закупівель Мариною Безруковою. Натомість Умєров наполягав на тому, щоб Агенцію очолив Арсен Жумаділов (на той час – керівник Державного оператора тилу). 

Нагадаємо, напередодні, 6 березня, Арсен Жумаділов залишив посаду генерального директора закупівельної агенції Міноборони «Державний оператор тилу». Тепер він очолюватиме Агенцію оборонних закупівель

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Теги: Міноборони уряд Кабмін Рустем Умєров Україна

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