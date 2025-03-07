Уряд затвердив двох членів наглядової ради Агенції оборонних закупівель

Іван Гаврилюк та Станіслав Гайдер увійшли до складу ради за поданням міністра оборони

Іван Гаврилюк та Станіслав Гайдер представлятимуть державу в раді

Кабінет міністрів затвердив нових членів наглядової ради Агенції оборонних закупівель Міністерства оборони України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони.

За поданням очільника оборонного відомства Рустема Умєрова, до складу ради як представники держави увійшли перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк та екс-заступник міністра оборони Станіслав Гайдер.

Раніше Рустем Умєров відкликав із наглядової ради двох представників держави – керівника фонду «Повернись живим» Тараса Чмута та свого ексзаступника Андрія Джигира. Вони підтримали продовження контракту з попередньою керівницею Агенції оборонних закупівель Мариною Безруковою. Натомість Умєров наполягав на тому, щоб Агенцію очолив Арсен Жумаділов (на той час – керівник Державного оператора тилу).

Нагадаємо, напередодні, 6 березня, Арсен Жумаділов залишив посаду генерального директора закупівельної агенції Міноборони «Державний оператор тилу». Тепер він очолюватиме Агенцію оборонних закупівель