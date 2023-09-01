Росія терміново посилює захист Кримського моста: британська розвідка повідомила деталі

Росія використовує низку засобів пасивного захисту, таких як генератори диму та підводні бар'єри

Кремль щосили намагається вберегти Кримський міст від подальших ударів, адже він є важливим для забезпечення окупаційних військ на півдні України. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

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Керченська протока є вузьким місцем для логістичного забезпечення російських військ на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей. Росія значною мірою залежить від Кримського мосту та поромів у протоці.

За даними британської розвідки, Росія використовує низку засобів пасивного захисту, таких як генератори диму та підводні бар'єри, поряд із заходами активного захисту, такими як системи ППО, щоб підвищити живучість водних переходів та мінімізувати збитки від майбутніх атак.

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«Важливість мосту як для логістики, так і для символіки російської окупації вимагає вжиття таких широких заходів захисту», – зазначили у міноборони Британії.

Станом на 29 серпня 2023 року зображення підтверджують, що Росія створила підводний бар'єр із затоплених кораблів та захисних бонів для запобігання атакам безпілотних надводних транспортних засобів (БПЛА) на Кримський міст. У південній частині мосту це кілька суден, що знаходяться на відстані 160 м один від одного. Вони розташовані в тому самому місці, де 17 липня 2023 року відбулася атака українських БПЛА «Морський малюк».

Раніше, у вересні 2022 року, ВМФ Росії протягом кількох днів відчував на баржах пастки радіолокації, ймовірно, для стримування ракет радіолокаційного пошуку. Інші контрзаходи захисту мосту включають використання встановлених на вантажівках димогенераторів TDA-3, навчання пройшли 24 травня 2023 року. Цей дим був активований для стримування повітряних загроз, що наближаються 12 серпня 2023 року, йдеться у зведенні.

Раніше повідомлялося, що зруйновану раніше українськими ударами частину Кримського мосту російські окупанти планують відновити до 15 вересня. Коли рух транспорту буде перенаправлений на відновлені смуги, розпочнеться ремонт тієї частини мосту, якою зараз відбувається рух. Ці роботи планується завершити до 1 листопада.

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На світанку 17 липня у результаті удару впав проліт Кримського мосту.

Голова Служби безпеки України Василь Малюк розповів, як його команда перший раз підривала Кримський міст у жовтні 2022 року. Втемну було використано багатьох росіян.