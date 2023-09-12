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Данія анонсувала пакет допомоги Україні на понад $800 млн

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Данія анонсувала пакет допомоги Україні на понад $800 млн
фото з відкритих джерел

Йдеться про танки, бойові машини піхоти, танкові боєприпаси і зенітні гармати

Сьогодні, 12 вересня, Данія анонсувала про постачання Україні нового пакета військової допомоги на суму в $831 млн. Про це повідомляє пресслужба міноборони Данії.

Зазначається, що це 12 пакет допомоги і він є найбільшим від початку повномасштабного вторгнення РФ.

«Пакет пожертвувань фінансується фондом «Україна» і у співпраці з міжнародними партнерами забезпечує низку потрібних речей, які можуть підтримати військову оборону України», – йдеться у повідомленні.

Йдеться про танки, бойові машини піхоти, танкові боєприпаси і зенітні гармати.

«Для того, щоб Україна могла продовжувати захищатися від незаконного вторгнення Росії, абсолютно необхідно, щоб такі країни, як Данія, продовжували надавати військову і фінансову підтримку Україні», – сказав міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

Напередодні майбутнього засідання Контактної групи з оборони України в Рамштайні міністр оборони і міністр закордонних справ поінформували сьогодні Раду зовнішньої політики про цю допомогу.

«Із сьогоднішнім пакетом пожертвувань ми переходимо в новий етап. Після більш ніж півтора року війни ми незабаром спустошимо запаси Міністерства оборони», - заявив міністр закордонних справ Данії Ларс Лекке Расмуссен.

За його словами, саме тому Данія розглядає більш цілеспрямовані спільні закупівлі та міжнародне співробітництво, які будуть адаптовані до потреб України.

Пакет допомоги для України ще має затвердити Фінансовий комітет.

Раніше премʼєр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що її країна надасть новий пакет фінансової допомоги для України на понад $43 млн.Данія взяла на себе провідну роль у відновленні Миколаївської області. У Миколаєві незабаром відкриють офіс посольства Данії в Україні.

Теги: міністр Міноборони Данія Україна боєприпаси танки

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