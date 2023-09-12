Данія анонсувала пакет допомоги Україні на понад $800 млн

Йдеться про танки, бойові машини піхоти, танкові боєприпаси і зенітні гармати

Сьогодні, 12 вересня, Данія анонсувала про постачання Україні нового пакета військової допомоги на суму в $831 млн. Про це повідомляє пресслужба міноборони Данії.

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Зазначається, що це 12 пакет допомоги і він є найбільшим від початку повномасштабного вторгнення РФ.

«Пакет пожертвувань фінансується фондом «Україна» і у співпраці з міжнародними партнерами забезпечує низку потрібних речей, які можуть підтримати військову оборону України», – йдеться у повідомленні.

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Йдеться про танки, бойові машини піхоти, танкові боєприпаси і зенітні гармати.

«Для того, щоб Україна могла продовжувати захищатися від незаконного вторгнення Росії, абсолютно необхідно, щоб такі країни, як Данія, продовжували надавати військову і фінансову підтримку Україні», – сказав міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

Напередодні майбутнього засідання Контактної групи з оборони України в Рамштайні міністр оборони і міністр закордонних справ поінформували сьогодні Раду зовнішньої політики про цю допомогу.

«Із сьогоднішнім пакетом пожертвувань ми переходимо в новий етап. Після більш ніж півтора року війни ми незабаром спустошимо запаси Міністерства оборони», - заявив міністр закордонних справ Данії Ларс Лекке Расмуссен.

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За його словами, саме тому Данія розглядає більш цілеспрямовані спільні закупівлі та міжнародне співробітництво, які будуть адаптовані до потреб України.

Пакет допомоги для України ще має затвердити Фінансовий комітет.

Раніше премʼєр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що її країна надасть новий пакет фінансової допомоги для України на понад $43 млн.Данія взяла на себе провідну роль у відновленні Миколаївської області. У Миколаєві незабаром відкриють офіс посольства Данії в Україні.