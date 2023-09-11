Байден оцінив можливість вторгнення Китаю у Тайвань

Президент США відзначив, що Китай стикається з складнощами в економіці через ряд факторів, зокрема, через свою політику

Президент Сполучених Штатів Джо Байден висловив думку, що спад в економіці Китаю зменшує вірогідність того, що Пекін вторгнеться у Тайвань. Про це повідомляє Bloomberg.

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Президент США відзначив, що Китай стикається з складнощами в економіці через ряд факторів, зокрема, через свою політику.

«Я не думаю, що це змусить Китай вторгнутися на Тайвань, навпаки, можливо, він не має таких можливостей, як раніше», – заявив Байден.

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Важливо зауважити, що в Міністерстві фінансів США вважають, що спад китайської економіки може викликати труднощі для низки регіонів, що розвиваються, і матиме глобальні наслідки.

Раніше Китай попередив США, що вони перейшли «червону межу» після того, як президент Джо Байден оголосив про збільшення військової допомоги Тайваню з фонду, який зазвичай використовується для суверенних держав.

Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена схвалила фінансування першої в історії передачі американського військового обладнання Тайваню з бюджету, з якого виділяють допомогу Україні в межах програми, яка зазвичай використовується для суверенних держав.

До слова, лідер КНР Сі Цзіньпін закликав китайську армію покращити планування бойових дій. Також міноборони КНР звинуватило США у нібито послідовній дестабілізації ситуації з Тайванем у зв'язку з планами Вашингтона продати Тайбею боєприпаси та військове обладнання на суму $440,2 млн.