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Поліція у столиці зупинятиме маршрутки під час повітряної тривоги

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Поліція у столиці зупинятиме маршрутки під час повітряної тривоги
80% зупинок у Києві мають поруч підземні переходи, які можна використовувати для захисту
фото ілюстративне

Перевізники не виконують рішення Ради оборони міста щодо зупинки транспорту під час тривоги, щоб дати можливість людям пройти до укриттів

Під час повітряної тривоги в Києві поліція має зупиняти в тому числі і приватних перевізників, щоб їхні пасажири могли пройти в укриття. Про це заявив директор департаменту муніципальної безпеки Київської міської державної адміністрації Роман Ткачук на брифінгу, передає «УНІАН».

Зазначається, що 80% зупинок у Києві мають поруч підземні переходи, які можна використовувати для захисту. Також Департамент транспорту КМДА отримав вказівку про підготовку QR-кодів на зупинках, щоб з телефону можна було зчитувати інформацію про розташування найближчих захисних споруд.

Ткачук наголосив, що приватні перевізники не виконують рішення Ради оборони міста щодо зупинки транспорту під час повітряної тривоги, щоб дати можливість людям пройти до укриттів.

«Про це ми розмовляли з патрульною поліцією. Вони під час повітряної тривоги мають зупиняти в тому числі і приватних перевізників і вимагати від них надання захисту для населення», – сказав він.

У лютому – березні 2022 року, коли навколо Києва йшли активні бойові дії, люди йшли до сховищ. Коли закінчилися активні бойові дії навколо міста, то всі розслабилися.

Нагадаємо, триває 422-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник ціною великих втрат основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби на них відбито понад 60 атак противника. Найзапекліші бої ведуться за місто Бахмут.

Теги: Київ тривога війна громадський транспорт

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