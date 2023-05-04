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Гроші на ракети закінчились? Росія терміново шукає у інвесторів $126 млрд

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Гроші на ракети закінчились? Росія терміново шукає у інвесторів $126 млрд
Уряд Росії хоче залучити в економіку приватні інвестиції
фото з відкритих джерел

В уряді РФ заявляють, що на інвестовані кошти нібито хочуть розширити програму промислової іпотеки та  робитимуть фейкові копії іноземних виробів за уже готовими зразками

На фоні постійного просідання російського рубля і скорочення прибутку від нафти російська влада почала шукати гроші у приватних інвесторів. Глава уряду Росії Михайло Мішустін заявив про роботу над залученням до національної економіки не менше 10 трильйонів рублів($126 млрд) приватних інвестицій у найближчі вісім років. Виступаючи на стратегічній сесії розвитку промисловості у Москві, він підкреслив, що такі значні кошти потрібні для виробництва пріоритетних продуктів. 

За словами Мішустіна, вже у 2023 році владі необхідно десь знайти 2 трильйони рублів ($25,2 млрд). Для цього Кабмін запустив механізм кластерної інвестиційної платформи, який дозволить надавати довгострокові кредити за пільговою ставкою.

Також із квітня розширено програму промислової іпотеки, яка передбачена для будівництва, модернізації та реконструкції заводських приміщень. Днями було на третину розширено програму держгарантій на підтримку промисловості. Передбачається, що вона може підвищити привабливість капіталовкладень для нагальних завдань.

Окремо він розповів, що уряд виділив 4 мільярди рублів ($50,4 млрд) більш ніж на сто проектів за інжинірингом, тобто на копіювання іноземного виробу за готовим зразком, але потрібно буде залучати більше коштів.

До цього уряд схвалив законопроект щодо довгострокових заощаджень громадян, який з грудня минулого року розробляв Мінфін. Програма передбачає переведення пенсійних накопичень до недержавного пенсійного фонду або перерахування окремих внесків.

Така ідея нібито дозволить Росії отримати доступ до так званих довгих грошей – коштів для довгострокових інвестицій. Ці вкладення необхідні розвитку виробництв та інфраструктури, що передбачає швидку віддачу коштів.

Нагадаємо, на 1 квітня у РФ міжбанк закрився з максимальним курсом 77,60 руб/дол. Це максимальний курс із липня-2022. І все це сталося на тлі скорочення залишків депозитів банків за останні 3 дні березня. Під кінець березня депозити розміщені банками в центробанку скоротилися до 2,5 трлн. Здавалося б, система сушиться, вільних рублів стає замало і курс повинен падати, бо рублів мало у системі. Але зараз ця схема не працює у них. Ймовірно, торговий баланс дуже поганий став. Станом на 28 березня щоденні витрати бюджету різко скоротилися. Але щодо аналізу ліквідності банківського сектора, ми бачимо, що залишки на депозитах 29-31 березня різко впали. На цих депозитах найчастіше Мінфін розміщує у банках вільну ліквідність. А це, у свою чергу вказує, що гроші на рахунках уряду різко скорочуються. Бо треба фінансувати війну.

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Теги: Кабмін 8 березня росія Мінфін гроші Михайло Мішустін

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