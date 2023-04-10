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Парламент відправив у відставку голову Рахункової палати Пацкана

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Парламент відправив у відставку голову Рахункової палати Пацкана
Валерія Пацкана підозрюють в корупції
фото з відкритих джерел

За звільнення Пацкана проголосували 250 нардепів

Голову Рахункової палати Валерія Пацкана відправили у відставку. Про це повідомив нардеп від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко.

За таке рішення проголосували 250 нардепів.

«Це один з останніх умовно незалежних елементів контролю в державі і він переходить під контроль влади. Все завдяки голосам ОПЗЖ. Без них було б менше 226 голосів і рішення не було б ухвалене», – зазначив Гончаренко.

Парламент відправив у відставку голову Рахункової палати Пацкана фото 1
Парламент відправив у відставку голову Рахункової палати Пацкана фото 2

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура 24 жовтня повідомили про підозру колишньому народному депутату, голові Рахункової палати Валерію Пацкану в незаконному отриманні компенсації за оренду житла в Києві у 2017-2018 роках. 

27 жовтня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обрав запобіжний захід колишньому народному депутату, голові Рахункової палати Валерію Пацкану, який обґрунтовано підозрюється у незаконному отриманні 117 тис. гривень компенсації за винайм житла у столиці. Суд застосував до особи запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 49 620 грн. 

За даними слідства, Пацкан, будучи нардепом, з вересня 2017 по березень 2018 року отримав компенсацію за винайм житла, попри наявність власної квартири у столиці. Як наслідок, з державного бюджету депутат незаконно отримав понад 117 тис. грн. Йому інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України (зловживання владою, що завдало істотної шкоди). Чоловікові загрожує до трьох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років зі штрафом. 

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Теги: Верховна Рада Рахункова палата звільнення

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