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Автомобілістам приготуватись: МВС нагадало українцям про обов'язковий техогляд

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Автомобілістам приготуватись: МВС нагадало українцям про обов'язковий техогляд
Українцям нагадали правила проходження техогляду
фото з відкритих джерел

Із цього року не має значення, коли був зареєстрований автомобіль, він все одно має пройти техогляд

В Україні діє законодавство, що передбачає обов'язкову процедуру технічного огляду всіх автомобілів, які експлуатуються на дорогах загального користування. Які автомобілі та коли мають проходити обов'язковий техогляд, нагадує головний сервісний центр МВС. 

Обов’язковий технічний огляд авто в Україні проводиться згідно з державними стандартами та відповідно до Наказу Мінінфраструктури України №106 від 15.02.2012 року та Постанови КМУ № 137 від 30.01.2012.

Із 2023 року не має значення, коли був зареєстрований автомобіль, він все одно має проходити ТО. Зокрема йдеться про:

  • транспортні засоби, що експлуатуються як таксі та інші комерційні перевезення;
  • авто після перереєстрації на ім'я нового власника (на це дається 10 днів після оформлення документів);
  • транспортні засоби, що потрапили в ДТП, тим паче якщо пошкоджено важливі елементи, від яких залежить безпека пересування (підвіска, рульовий механізм, гальма), або був значно деформований кузов;
  • машини, на яких було виявлено суттєві неполадки під час водіння.

Які автомобілі не підлягають обов'язковому техогляду?

  • легкові авто усіх типів, марок і моделей, причепи (напівпричепи) до них (крім таксі та автомобілів, що використовуються для перевезення пасажирів або вантажів з метою отримання прибутку), мотоцикли, мопеди, мотоколяски та інші прирівняні до них ТЗ – незалежно від строку експлуатації;
  • легкові авто, що використовуються для перевезення пасажирів або вантажів з метою отримання прибутку, вантажні автомобілі незалежно від форми власності вантажопідйомністю до 3,5 тонни, причепи до них – із строком експлуатації до двох років;
  • технічні засоби для агропромислового комплексу, визначені Законом України «Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України».

Що перевіряють  час обов'язкового техогляду?

  1. систему гальмового і рульового керування;
  2. зовнішні світлові прилади;
  3. пневматичні шини та колеса;
  4. світлопропускання скла;
  5. газобалонне обладнання (за наявності);
  6. інші елементи, що безпосередньо стосуються безпеки дорожнього руху та охорони природного довкілля.

Порядок проведення обов'язкового техогляду та перевірки технічного стану ТЗ визначає Кабмін.

Як часто потрібно проходити обов'язковий техогляд? 

  • Для легкових автомобілів, що використовуються для перевезення пасажирів або вантажів з метою отримання прибутку, вантажних автомобілів (незалежно від форми власності) вантажопідйомністю до 3,5 тонни, причепів до них із строком експлуатації більше двох років – кожні два роки;
  • для вантажних автомобілів вантажопідйомністю більше 3,5 тонни, причепів до них та таксі незалежно від строку експлуатації – щороку;
  • для автобусів та спеціалізованих транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі, незалежно від строку експлуатації – двічі на рік.

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Теги: таксі Кабмін автомобіль безпека перевезення техогляд правила

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