Автомобілістам приготуватись: МВС нагадало українцям про обов'язковий техогляд

Із цього року не має значення, коли був зареєстрований автомобіль, він все одно має пройти техогляд

В Україні діє законодавство, що передбачає обов'язкову процедуру технічного огляду всіх автомобілів, які експлуатуються на дорогах загального користування. Які автомобілі та коли мають проходити обов'язковий техогляд, нагадує головний сервісний центр МВС.

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Обов’язковий технічний огляд авто в Україні проводиться згідно з державними стандартами та відповідно до Наказу Мінінфраструктури України №106 від 15.02.2012 року та Постанови КМУ № 137 від 30.01.2012.

Із 2023 року не має значення, коли був зареєстрований автомобіль, він все одно має проходити ТО. Зокрема йдеться про:

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транспортні засоби, що експлуатуються як таксі та інші комерційні перевезення;

авто після перереєстрації на ім'я нового власника (на це дається 10 днів після оформлення документів);

транспортні засоби, що потрапили в ДТП, тим паче якщо пошкоджено важливі елементи, від яких залежить безпека пересування (підвіска, рульовий механізм, гальма), або був значно деформований кузов;

машини, на яких було виявлено суттєві неполадки під час водіння.

Які автомобілі не підлягають обов'язковому техогляду?

легкові авто усіх типів, марок і моделей, причепи (напівпричепи) до них (крім таксі та автомобілів, що використовуються для перевезення пасажирів або вантажів з метою отримання прибутку), мотоцикли, мопеди, мотоколяски та інші прирівняні до них ТЗ – незалежно від строку експлуатації;

легкові авто, що використовуються для перевезення пасажирів або вантажів з метою отримання прибутку, вантажні автомобілі незалежно від форми власності вантажопідйомністю до 3,5 тонни, причепи до них – із строком експлуатації до двох років;

технічні засоби для агропромислового комплексу, визначені Законом України «Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України».

Що перевіряють час обов'язкового техогляду?

систему гальмового і рульового керування; зовнішні світлові прилади; пневматичні шини та колеса; світлопропускання скла; газобалонне обладнання (за наявності); інші елементи, що безпосередньо стосуються безпеки дорожнього руху та охорони природного довкілля.

Порядок проведення обов'язкового техогляду та перевірки технічного стану ТЗ визначає Кабмін.

Як часто потрібно проходити обов'язковий техогляд?