Військові отримали додаткову підставу для демобілізації. Парламент ухвалив закон

Право на звільнення отримають військовослужбовці, які проходять військову службу як за призовом, так і за контрактом

Право на звільнення мают військові, чиї близькі родичі загинули на війні або зникли безвісти

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 8009, який розширює перелік підстав для звільнення з військової служби в період дії воєнного стану. «За» проголосував 291 парламентар, передає нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

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Право на звільнення під час воєнного стану отримають як військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом, так і військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом.

Право на звільнення з військової служби під час воєнного стану мають військовослужбові, у яких близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі та стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану.

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У той же час залишаються такі причини демобілізації:

за віком – у разі досягнення граничного віку перебування на військовій службі;

за станом здоров’я – на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку;

у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі або позбавлення військового звання;

у зв’язку з сімейними обставинами.

Раніше повідомлялося, що Рада підтримала закон, згідно з яким демобілізованим військовим можуть надати 60 днів відпустки із виплатою зарплати за два місяці