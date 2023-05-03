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Військові отримали додаткову підставу для демобілізації. Парламент ухвалив закон

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Військові отримали додаткову підставу для демобілізації. Парламент ухвалив закон
Право на звільнення отримають військовослужбовці, які проходять військову службу як за призовом, так і за контрактом
фото ілюстративне

Право на звільнення мают військові, чиї близькі родичі загинули на війні або зникли безвісти

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 8009, який розширює перелік підстав для звільнення з військової служби в період дії воєнного стану. «За» проголосував 291 парламентар, передає нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

Право на звільнення під час воєнного стану отримають як військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом, так і військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом.

Право на звільнення з військової служби під час воєнного стану мають військовослужбові, у яких близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі та стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану.

У той же час залишаються такі причини демобілізації:

  • за віком – у разі досягнення граничного віку перебування на військовій службі;
  • за станом здоров’я – на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку;
  • у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі або позбавлення військового звання;
  • у зв’язку з сімейними обставинами.

Раніше повідомлялося, що Рада підтримала закон, згідно з яким демобілізованим військовим можуть надати 60 днів відпустки із виплатою зарплати за два місяці

Теги: Верховна Рада військові демобілізація війна

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