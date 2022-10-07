Від сьогодні в маршрутках заборонено вмикати російську музику

У таксі можна вмикати музику лише за згоди всіх пасажирів

Із 7 жовтня в Україні заборонено російську музику в медіапросторі та громадських місцях

Сьогодні, 7 жовтня, набуває чинності закон 2310-ІХ щодо підтримки національного музичного продукту та обмеження публічного використання музичного продукту держави-агресора, ухвалений Верховною Радою 19 червня.

Цим документом забороняється також так зване акустичне насильство у пасажирському транспорті, повідомляє Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики

Тобто водіям автобусів та маршруток заборонено вмикати в салоні музику, фільми чи інші звукові сигнали, крім інформації про поїздку.

Це стосується як міського транспорту, так і приміських, міжміських та міжнародних маршрутів.

У таксі можна вмикати музику лише за згоди всіх пасажирів.

Пасажирам також не можна голосно слухати музику, водій має право висадити порушника тиші.

Нагадаємо, раніше Рада закликала світ підтримати право на самовизначення народів РФ.