Масована атака на Черкащину: є поранені, спалахнули пожежі

«Важка ніч для Черкащини»

У ніч проти 2 лютого російська терористична армія здійснила масовану атаку на Черкащину. Внаслідок цього постраждали люди. Про це повідомляє очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець, передає «Главком».

«Важка ніч для Черкащини. РФ влаштувала нам масовану атаку з неба. Фіксуємо падіння ворожих БпЛА на низці локацій. Зокрема, в обласному центрі. Унаслідок чого виникли пожежі», – йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, є чотири травмованих. На місцях працюють усі необхідні служби.

Нагадаємо, 1 лютого на фронті відбулося 150 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу.

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку.