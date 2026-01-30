Головна Країна Події в Україні
Убивство поліцейських на Черкащині: глава Нацполу розповів нові деталі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
За словами очільника Національної поліції, стрілянина в поліцейських офіцерів громади сталася за 500 метрів від будинку підозрюваного
фото: Нацполіція

Як зазначив Вигівський, ветеран забарикадувався та не йшов на контакт із правоохоронцями

Голова Національної поліції Іван Вигівський розповів деталі про трагедію в Черкаській області, внаслідок якої загинули четверо поліцейських. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Цензор.Нет».

За словами Вигівського, слідчі та оперативники за силової підтримки бійців спецпідрозділу поліції прибули в село для обшуків в особи, яку підозрювали у скоєнні тяжкого злочину. На місці поліцейські повідомили йому щодо початку проведення слідчих дій.

«Поліцейські були готові до будь-якого розвитку подій. І в тому числі до вогневого контакту. Це були бійці спецпідрозділу, які мали бойовий досвід. З ним спілкувалися спокійно, з урахуванням його статусу ветерана війни. Втім він забарикадувався та не йшов на контакт. Тож поліцейські запросили до спілкування його побратимів. У цей час – і саме ці хвилини стали критично важливими – він непомітно покинув територію домоволодіння та влаштував засідку біля дороги у лісистій місцевості», – зазначив Вигівський.

Зазначається, що побратими його не знайшли у будинку та виявили бажання, щоб понятими під час обшуку були представники громади, на пошук яких поїхали поліцейські офіцери громади. Саме вони стали першими жертвами підозрюваного, який розстріляв їх авто впритул – одного вбивши, а іншого поранивши.

«Після чого підійшов до пораненого впритул і хотів застрелити. Коли наш поліцейський зазначив, що він місцевий поліцейський офіцер громади, і підозрюваний його впізнав, нападник сказав йому «Ну добре, живи», і пішов у засідку», – каже він.

Стрілянина в поліцейських офіцерів громади сталася за 500 метрів від будинку підозрюваного. «Коли спецпризначенці, реагуючи на постріли, прибули на місце злочину, він із засідки розстріляв поліцейських. При тому, коли наші поліцейські спецпризначенці вже стікали кровʼю, але ще були живі, він їх впритул дострілював. Врешті стрільця було ліквідовано», – додав він.

За словами Вигівського, деякі люди «героїзують» цього ветерана. «Я читав коментарі та думки різних активістів та блогерів. Багато хто не бачить у ньому холоднокровного вбивці, який розуміючи, що людину вже поранено, умисно та холоднокровно їх добивав. Ми з повагою ставимось до усіх військових та ветеранів, яких немало і серед поліцейських, але бойовий статус не є виправданням вчинення умисних вбивств, ще й із такою жорстокістю», – пояснив Вигівський.

Нагадаємо, у Свято-Михайлівському соборі в Черкасах попрощалися з чотирма поліцейськими, які загинули під час виконання службових обов’язків. Як відомо, поліцейських застрелив 59-річний житель Корсунщини, який був колишнім військовослужбовцем.

