Лінія фронту станом на 1 лютого 2026. Зведення Генштабу

Противник завдав завдав 25 авіаційних ударів, скинув 76 керованих авіабомб. Крім того, застосував 2872 дронів-камікадзе та здійснив 2452 обстріли населених пунктів та позицій наших військ.

1 лютого на фронті відбулося 150 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку.

На Південно-Слобожанському напрямку

Ворог здійснив 73 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.

Противник штурмував позиції наших підрозділів в районах Стариці, Вовчанська та у бік населених пунктів Приліпка, Вільча, Графське, Вовчанські Хутори і Кутьківка. Українські підрозділи відбили дев’ять атак російських загарбників.

На Куп'янському напрямку

Чотири атаки відбили українські захисники на Куп’янському напрямку, в районі Загризового та у бік Курилівки, Куп’янська.

На Лиманському напрямку

Українські воїни зупинили шість атак в бік Новосергіївки, Дробишевого та Діброви.

На Слов'янському напрямку

Наші оборонці відбивали 12 спроб окупантів просунутися вперед, в районах Дронівки, Платонівки, Свято-Покровського у бік Закітного, Рай-Олександрівки. Одне боєзіткнення триває.

На Краматорському напрямку

Наші оборонці зупинили одну наступальну дію в районі Привілля.

На Костянтинівському напрямку

Окупанти сьогодні 10 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Костянтинівка, Клебан-Бик, Щербинівка, Степанівка, Яблунівка та Софіївка.

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 31 атаку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Удачне, Новопідгороднє, Шевченко, Мирноград, Котлине, Дачне, Філія та у бік Білицького, Вільного й Сергіївки. У деяких локаціях бої досі тривають.

На Олександрівському напрямку

Українські підрозділи зупинили три атаки окупантів, у районах Вербового та Вишневого.

На Гуляйпільському напрямку

Українські оборонці відбивали 23 атаки окупантів, у районі Гуляйполя та у бік Староукраїнки, Варварівки, Зеленого, Святопетрівки й Залізничного. Ще три боєзіткнення тривають. Авіаударів зазнали Залізничне, Любицьке, Воздвижівка, Барвінівка, Різдвянка.

На Оріхівському напрямку

Наступальних дій ворога не зафіксовано.

На Придніпровському напрямку

Наступальних дій ворога не зафіксовано.

Нагадаємо, триває 1439-й день повномасштабної війни в Україні.