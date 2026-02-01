Лінія фронту станом на 1 лютого 2026. Зведення Генштабу
1 лютого на фронті відбулося 150 бойових зіткнень
Противник завдав завдав 25 авіаційних ударів, скинув 76 керованих авіабомб. Крім того, застосував 2872 дронів-камікадзе та здійснив 2452 обстріли населених пунктів та позицій наших військ.
Новини війни в Україні
1 лютого на фронті відбулося 150 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Останні новини з фронту
Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку.
На Південно-Слобожанському напрямку
Ворог здійснив 73 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку
Противник штурмував позиції наших підрозділів в районах Стариці, Вовчанська та у бік населених пунктів Приліпка, Вільча, Графське, Вовчанські Хутори і Кутьківка. Українські підрозділи відбили дев’ять атак російських загарбників.
На Куп'янському напрямку
Чотири атаки відбили українські захисники на Куп’янському напрямку, в районі Загризового та у бік Курилівки, Куп’янська.
На Лиманському напрямку
Українські воїни зупинили шість атак в бік Новосергіївки, Дробишевого та Діброви.
На Слов'янському напрямку
Наші оборонці відбивали 12 спроб окупантів просунутися вперед, в районах Дронівки, Платонівки, Свято-Покровського у бік Закітного, Рай-Олександрівки. Одне боєзіткнення триває.
На Краматорському напрямку
Наші оборонці зупинили одну наступальну дію в районі Привілля.
На Костянтинівському напрямку
Окупанти сьогодні 10 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Костянтинівка, Клебан-Бик, Щербинівка, Степанівка, Яблунівка та Софіївка.
На Покровському напрямку
Ворог здійснив 31 атаку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Удачне, Новопідгороднє, Шевченко, Мирноград, Котлине, Дачне, Філія та у бік Білицького, Вільного й Сергіївки. У деяких локаціях бої досі тривають.
На Олександрівському напрямку
Українські підрозділи зупинили три атаки окупантів, у районах Вербового та Вишневого.
На Гуляйпільському напрямку
Українські оборонці відбивали 23 атаки окупантів, у районі Гуляйполя та у бік Староукраїнки, Варварівки, Зеленого, Святопетрівки й Залізничного. Ще три боєзіткнення тривають. Авіаударів зазнали Залізничне, Любицьке, Воздвижівка, Барвінівка, Різдвянка.
На Оріхівському напрямку
Наступальних дій ворога не зафіксовано.
На Придніпровському напрямку
Наступальних дій ворога не зафіксовано.
Нагадаємо, триває 1439-й день повномасштабної війни в Україні.
Читайте також:
Коментарі — 0