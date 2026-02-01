Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Лінія фронту станом на 1 лютого 2026. Зведення Генштабу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Лінія фронту станом на 1 лютого 2026. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 1 лютого
фото: Генштаб ЗСУ

1 лютого на фронті відбулося 150 бойових зіткнень

Противник завдав завдав 25 авіаційних ударів, скинув 76 керованих авіабомб. Крім того, застосував 2872 дронів-камікадзе та здійснив 2452 обстріли населених пунктів та позицій наших військ.

Новини війни в Україні

1 лютого на фронті відбулося 150 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку. 

На Південно-Слобожанському напрямку

Ворог здійснив 73 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.

Лінія фронту станом на 1 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник штурмував позиції наших підрозділів в районах Стариці, Вовчанська та у бік населених пунктів Приліпка, Вільча, Графське, Вовчанські Хутори і Кутьківка. Українські підрозділи відбили дев’ять атак російських загарбників.

Лінія фронту станом на 1 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 2

На Куп'янському напрямку

Чотири атаки відбили українські захисники на Куп’янському напрямку, в районі Загризового та у бік Курилівки, Куп’янська.

Лінія фронту станом на 1 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Українські воїни зупинили шість атак в бік Новосергіївки, Дробишевого та Діброви.

Лінія фронту станом на 1 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 4

На Слов'янському напрямку

Наші оборонці відбивали 12 спроб окупантів просунутися вперед, в районах Дронівки, Платонівки, Свято-Покровського у бік Закітного, Рай-Олександрівки. Одне боєзіткнення триває.

Лінія фронту станом на 1 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 5

На Краматорському напрямку

Наші оборонці зупинили одну наступальну дію в районі Привілля.

Лінія фронту станом на 1 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 6

На Костянтинівському напрямку

Окупанти сьогодні 10 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Костянтинівка, Клебан-Бик, Щербинівка, Степанівка, Яблунівка та Софіївка.

Лінія фронту станом на 1 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 7

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 31 атаку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Удачне, Новопідгороднє, Шевченко, Мирноград, Котлине, Дачне, Філія та у бік Білицького, Вільного й Сергіївки. У деяких локаціях бої досі тривають.

Лінія фронту станом на 1 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 8

На Олександрівському напрямку

Українські підрозділи зупинили три атаки окупантів, у районах Вербового та Вишневого.

Лінія фронту станом на 1 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Українські оборонці відбивали 23 атаки окупантів, у районі Гуляйполя та у бік Староукраїнки, Варварівки, Зеленого, Святопетрівки й Залізничного. Ще три боєзіткнення тривають. Авіаударів зазнали Залізничне, Любицьке, Воздвижівка, Барвінівка, Різдвянка.

Лінія фронту станом на 1 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 10

На Оріхівському напрямку

Наступальних дій ворога не зафіксовано.

Лінія фронту станом на 1 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 11

На Придніпровському напрямку

Наступальних дій ворога не зафіксовано.

Лінія фронту станом на 1 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 12

Нагадаємо, триває 1439-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: ЗСУ Генштаб фронт окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На Сумському напрямку бойові дії тривають у тактичній зоні вздовж усього периметру вклинення російських військ у північно-східній частині Сумської області України
Шансів захопити весь Донбас немає: Росія переходить до плану «Б»
26 сiчня, 12:25
До Грабовського зайшло близько 100 окупантів
ДПСУ розповіла про ситуацію в Грабовському та просування росіян
2 сiчня, 12:43
Нині триває 1421-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 14 січня 2026 року
14 сiчня, 08:18
Нині триває 1431-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 24 січня 2026 року
24 сiчня, 08:20
Ситуація на фронті 28 січня
Лінія фронту станом на 28 січня 2026. Зведення Генштабу
28 сiчня, 22:18
Нині триває 1411-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 4 січня 2026 року
4 сiчня, 08:16
Нині триває 1416-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 9 січня 2026 року
9 сiчня, 08:51
Ураження об'єктів ППО та нафтового термінала РФ: Генштаб розкрив подробиці
Ураження об'єктів ППО та нафтового термінала РФ: Генштаб розкрив подробиці
22 сiчня, 13:21
Після нетривалої підготовки, Могеса загинув під час «м’ясного штурму» на Донеччині
На Донеччині Сили оборони ліквідували найманця РФ із Катару
Вчора, 15:30

Події в Україні

DeepState: окупанти просунулись на Запорізькому напрямку
DeepState: окупанти просунулись на Запорізькому напрямку
Лінія фронту станом на 1 лютого 2026. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 1 лютого 2026. Зведення Генштабу
РФ встановила у січні рекорд ракетних ударів: скільки балістики було випущено
РФ встановила у січні рекорд ракетних ударів: скільки балістики було випущено
Удар по автобусу з шахтарями на Дніпропетровщині: з’явилися нові подробиці
Удар по автобусу з шахтарями на Дніпропетровщині: з’явилися нові подробиці
У Черкасах на протест вийшли понад 300 ветеранів
У Черкасах на протест вийшли понад 300 ветеранів
Віталій Кім відверто розповів про те, скільки ще зможе воювати Україна
Віталій Кім відверто розповів про те, скільки ще зможе воювати Україна

Новини

Прогноз погоди на тиждень 2 лютого – 8 лютого 2026 року
Сьогодні, 20:01
ISW назвав паузу в ударах по енергетиці стратегічним шансом для Росії
30 сiчня, 11:19
РФ вдарила по спальному району Запоріжжя: пошкоджена багатоповерхівка, є поранений
30 сiчня, 00:49
Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для Києва
29 сiчня, 13:58
Польща зафіксувала порушення свого повітряного простору з боку Білорусі
29 сiчня, 09:04
Данія відмежувалася від переговорів Рютте з Трампом щодо Гренландії
28 сiчня, 13:26

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua