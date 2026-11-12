Литва надасть допомогу українській енергетиці

Зеленський: Говорили і про допомогу українській енергетиці, а також про логістичну підтримку

Постачання необхідного енергетичного обладнання очікується найближчим часом

Президент України Володимир Зеленський у Дубліні провів зустріч із президентом Литви Гітанасом Наусєдою, під час якої лідери скоординували спільні зусилля задля досягнення миру, зміцнення української енергосистеми та європейської інтеграції України. Про це пише «Главком» із посиланням на Офіс президента.

Глава української держави поінформував литовського колегу про переговори, які цими днями відбулися в Абу-Дабі. За словами Володимира Зеленського, найважливішим підсумком цих зустрічей стала домовленість про проведення обміну полоненими, який, як розраховує Київ, має стати великим.

Окрему увагу президенти приділили логістичній підтримці та ситуації в українській енергетиці, яка залишається складною у багатьох містах на тлі ризиків нових російських ударів. Литва вже ухвалила рішення про надання Україні частини необхідного енергетичного обладнання, постачання якого очікується найближчим часом.

Крім того, сторони обговорили підготовку до головування Литви в Раді Євросоюзу в першій половині 2027 року. Україна прагне відкрити всі переговорні кластери до кінця 2026 року, щоб під час литовського головування вже закривати переговорні розділи. За словами Володимира Зеленського, Вільнюс повністю підтримує українські ініціативи щодо прискорення цього процесу.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив про результати зустрічі з прем'єр-міністром Ірландії Міхолом Мартіном, під час якої сторони обговорили безпекову співпрацю та гуманітарну підтримку.

За словами глави держави, він поінформував очільника ірландського уряду про актуальну ситуацію на фронті та складнощі з відновленням інфраструктури після російських обстрілів.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прибув до столиці Ірландії Дубліна для участі в IX саміті Європейської політичної спільноти. Протягом двох днів глава держави планує провести двосторонні та багатосторонні переговори з міжнародними партнерами, а також зустрітися з представниками американської переговорної команди Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Президент зазначив, що розпочав робочий візит до Ірландії разом зі своєю командою. Головною подією поїздки стане участь у дев'ятому саміті Європейської політичної спільноти, який об'єднає лідерів європейських держав для обговорення актуальних питань міжнародної співпраці.

Як відомо, 10-11 листопада в Абу-Дабі відбувся дводенний раунд тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією. Це перші за дев’ять місяців переговори такого формату. Сторони обговорювали шляхи завершення війни, територіальне питання, гарантії безпеки для України та гуманітарні домовленості.