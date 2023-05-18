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Росіяни атакували Вінничину і Хмельниччину (оновлено)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Росіяни атакували Вінничину і Хмельниччину (оновлено)
окупанти тероризують Україну ракетами
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

У регіонах пролунали вибухи під час повітряної тривоги

Росіяни атакували Вінницьку область крилатими ракети. У регіоні пролунав вибух, працюють сили протиповітряної оборони. Також вибух прогримів на Хмельниччині. Про це повідомляють «Суспільне» і голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов.

Повідомлення про вибух на Вінничині від видання надійшло о 4:36.

«Знову ворог атакує крилатими ракетами! Сили оборони в області відпрацьовують повітряні цілі. Залишайтесь в укриттях до кінця повітряної тривоги. Всі служби працюють», – написав Борзов о 4:49.

Оновлено

О 4:55 «Суспільне» написало про вибух на Хмельниччині. В області триває повітряна тривога.

Наразі про наслідки вибухів не повідомляється. В усій Україні триває повітряна тривога

Нагадаємо, після 4:59 у столиці прогриміли вибухи під час повітряної тривоги. У декількох районах впали ракетні уламки, виникла пожежа.

Крім того, у ніч на 18 травня у Харкові прогримів вибух під час повітряної тривоги.

Теги: вибух Вінниччина Хмельниччина

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