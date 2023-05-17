Журналісти показали схеми бункера Путіна у Геленджику

Діаграми, що показують комплекс тунелів під чорноморським палацом Путіна, свідчать про те, як довго диктатор був зациклений на можливості конфлікту з Заходом

Палац і підземні споруди з’єднані ліфтом, який спускаєтеся на глибину приблизно 50 м

Оприлюднено схеми та креслення підземної частини «палацу Путіна» у Геленджику, що у Краснодарському краї РФ. Їх поширили журналісти The Business Insider.

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Як повідомляється, документи були опубліковані на сайті проєктної компанії «Метростиль» як приклад виконаних робіт на початку 2010-х років і перебували у відкритому доступі щонайменше до 2016 року. Однак об’єкт називався «комплекс підземних споруд для пансіонату в місті Геленджик Краснодарського краю».

На кресленнях, зокрема, видно два складні тунелі, що пролягають під палацовим комплексом. Палац і підземні споруди з’єднані ліфтом, який спускаєтеся на глибину приблизно 50 м.

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Зазначається, що тунелі добре укріплені і містять усе необхідне для життя − достатню кількість прісної води, вентиляцію, розгалужену мережу кабелів, щоб підтримувати життєдіяльність VIP-персон протягом декількох днів або тижнів поспіль.

Тунелі розташовані на різних рівнях. Вони мають довжину 40 і 60 м та ширину 6 м, а це 6 500 кв. футів потенційного житлового простору, який має ознаки вибухозахищеності.

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фото: The Business Insider

Також журналісти припустили, що тунелі можуть витримати влучання бомби та хімічну атаку.

На малюнках, зокрема, видно шість окремих вентиляційних шахт для подачі повітря. Поруч із тунельним комплексом є дорога, яка може використовуватися для доставки вантажів.

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«У цих тунелях є все для безпеки. Система пожежогасіння, вода, каналізація. Вони призначені для когось, хто хоче вижити чи втекти. Але це не просто аварійний вихід, це повноцінна аварійна заміна палацовому комплексу», – прокоментував креслення інженер-будівельник Таддеуш Габришевський.

Як пише видання, Путін замовив цю споруду, враховуючи найгірші сценарії розвитку подій. Особливо вражають 16 кабельних стійок, кожна шириною приблизно фут, вмуровані у стіну нижнього тунелю. Вони призначені для кабелів-«каналів», які можуть нести електрику, освітлення, мідний дріт та оптоволоконний кабель, необхідний для командного пункту.

Сам обсяг кабелепроводів, що проходять через нижній тунель, є важливим, оскільки він набагато більший, аніж може знадобитися для роботи внутрішніх систем тунелю.

На думку Габришевського, це може бути якась резервна система для палацового комплексу. «Замість того, щоб служити просто евакуаційним проходом, одна з цілей тунелів, імовірно, є свого роду екстреним спинним мозком для всього палацового комплексу», – зауважив інженер.