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У Харкові пролунав вибух

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Харкові пролунав вибух
фото: РБК (ілюстративне)

У місті та області триває повітряна тривога

У ніч на 18 травня у Харкові прогримів вибух під час повітряної тривоги. Про це повідомляє «Суспільне».

Про вибух видання написало о 00:07

Наразі офіційної інформації про причини та наслідки вибухів не надходило.

Зазначимо, що в місті та області триває повітряна тривога. Жителям регіону до відбою слід перебувати в укриттях та дотримуватися інформаційної тиші.

До слова, завершився 448-й день широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом доби противник завдав п'ять ракетних ударів по містах Бахмут та Херсон із застосуванням ЗРК С-300. Крім того, завдав 32 авіаційних ударів та здійснив більш як 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є загиблі та поранені серед мирного населення, пошкоджено приватні житлові будинки, інша цивільна та адміністративна інфраструктура. 

Теги: вибух тривога Харків

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