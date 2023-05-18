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Боррель пропонує ЄС виділити суттєву суму на військову допомогу Україні

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Боррель пропонує ЄС виділити суттєву суму на військову допомогу Україні
Верховний представник Євросоюзу із зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель
Фото: AFP/Scanpix

Дипломат попросив уряди ЄС надати більше грошей для Європейський фонд миру

Учора, 17 травня, глава дипломатії Європейського союзу Жозеп Боррель запропонував ЄС розширити на 3,5 мільярда євро Європейський фонд миру (EPF), із якого фінансується військова допомога Україні. Про це повідомляє Reuters із посиланням на неназвані джерела в ЄС.

За даними агентства, Боррель попросив уряди ЄС надати більше грошей для EPF, який уже виділив приблизно 4,6 мільярда євро військової допомоги Україні.

Як повідомило анонімне джерело ЄС, Боррель вирішив попросити більше грошей, оскільки фонд вичерпувався, а Служба зовнішньої політики ЄС хотіла бути впевненою, що в нього достатньо грошей для фінансування військової допомоги іншим країнам, а також Україні.

«Треба поповнювати... Суть Європейського фонду миру... має універсальний характер. Він не був задуманий Україною. Він був задуманий для будь-якого конфлікту, з яким міг би впоратися Європейський союз», – зазначив співрозмовник видання.

Європейський фонд миру (EPF) – це позабюджетний інструмент, загальний обсяг якого наразі налічує майже вісім мільярдів євро. Із нього країнам ЄС компенсується частина витрат на військову допомогу Україні. Загалом із фонду вже витрачено приблизно 4,6 мільярда євро на підтримку України.

Крім того, завдяки EPF Євросоюз підтримує і багато інших країн, серед яких, зокрема, Мозамбік, Грузія, Молдова, Малі, Сомалі, Нігер, Йорданія, Боснія і Герцеговина, Ліван і Мавританія.

Нагадаємо, що Угорщина блокує надання Україні військової допомоги ЄС у розмірі €500 млн. Глава угорського міністерства закордонних справ Петер Сійярто пояснив, що причиною цьому є внесення Україною угорського OTP Bank до переліку міжнародних спонсорів війни.

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Теги: допомога ЗСУ Європейський союз фінансування

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