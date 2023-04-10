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Масований обстріл Херсонщини: окупанти випустили понад 350 снарядів – ОВА

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Масований обстріл Херсонщини: окупанти випустили понад 350 снарядів – ОВА
Окупанти за добу випустили по Херсону та області понад 350 снарядів
фото: Олександр Прокудін

З деокупованої території Херсонської області евакуювали 90 осіб

Російські окупанти протягом минулої доби 78 разів обстріляли територію Херсонської області, випустивши 360 снарядів. Про це повідомляє глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Зі слів посадовця, в Херсоні зафіксували 17 «прильотів».

Прокудін розповів, що ворог поцілив у житлові квартали населених пунктів регіону, та територію і споруди гаражного кооперативу Корабельного району міста.

«Жертв серед цивільного населення немає», – додав глава ОВА.

Окрім цього, з деокупованої території Херсонської області 9 квітня було евакуйовано 90 осіб.

Нагадаємо, що окупанти вигадали цинічний спосіб змусити українців брати паспорти РФ. Загарбники погрожують мешканцям окупованих територій забирати у них дітей. 

Раніше повідомлялося, що росіяни обшуковують домівки жителів Херсонщини. 

До слова, триває 411-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За минулу добу було відбито 58 атак противника на зазначених напрямках.

Теги: окупанти обстріл Херсон Херсонщина

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