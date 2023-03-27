Уздовж траси на Маріуполь росіяни будують захисні споруди (відео)

Петро Андрющенко: «В районі Розівки на межі між областями окупанти терміново та швидко починають будувати зубодраконні захисні споруди»

Російські загарбники почали будувати захисні споруди неподалік від тимчасово окупованого Маріуполя. Вони почали зʼявлятися вздовж траси на межі Донецької та Запорізької областей. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram.

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«Ніякої паніки немає, але це не точно. В районі Розівки (53 км від Маріуполя – ред.) на межі між областями окупанти терміново та швидко починають будувати зубодраконні захисні споруди», – заявив Андрющенко.

За його словами, захисні споруди почали зʼявлятися вздовж траси Маріуполь-Нікольське-Пологи-Оріхів-Запоріжжя. «Просто все йде за планом. Питання лише – за чиїм», – резюмував Андрющенко.

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Нагадаємо, сьогодні російські загарбники підтвердили вибух автівки одного з командирів росіян у тимчасово окупованому Маріуполі. За даними місцевих Telegram-каналів йдеться про начальника окупаційної поліції Михайла Москвіна. Як відомо, інцидент стався о 8-й ранку в районі ринку Бахчиванджі у Приморському районі на проспекті Будівельників.

Триває 397-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Українські воїни відбили понад 60 атак противника.