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Масові розстріли Майдану: ДБР завершило розслідування щодо виконавців

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Масові розстріли Майдану: ДБР завершило розслідування щодо виконавців
В результаті протиправних дії міліціонерів загинули та отримали поранення десятки осіб
фото з відкритих джерел

Наразі обвинувачені переховуються на території РФ

Державне бюро розслідувань (ДБР) завершило досудове розслідування щодо шести колишніх міліціонерів роти спеціального призначення ПМОП «Беркут», підпорядкованого ГУМВС України в м. Києві. Вони були безпосередніми виконавцями масових розстрілів активістів Майдану. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Слідством встановлено, що 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській в Києві ці та інші міліціонери спецроти «Беркут» виконали наказ вищого керівництва та застосували до учасників акцій протесту табельну гладкоствольну та автоматичну нарізну вогнепальну зброю, споряджену бойовими припасами.

Після скоєння злочину зброю пошкодили та приховали, однак, частина її була найдена та ідентифікована. В результаті їхніх дій загинуло 48 учасників акцій протесту та ще 90 отримали вогнепальні кульові поранення.

Шість колишніх міліціонерів обвинувачуються у перешкоджанні проведенню мирних акцій протесту, перевищення службових повноважень, що призвело до настання тяжких наслідків, вчинення терористичного акту, спричинення тяжких тілесних ушкоджень, умисних вбивств та закінчених замахів на умисне вбивство двох і більше учасників акцій протесту, а також викраденні табельної вогнепальної зброї (ч. 3 ст. 365, ст. 340, ч. 3 ст. 258, низка частин ст. 115, ч. 2 ст. 262 КК України).

Наразі обвинувачені переховуються на території країни-агресора та отримали громадянство РФ. Щодо інших 14 міліціонерів цього підрозділу, також причетних до розстрілів, спеціальне досудове розслідування знаходиться на завершальній стадії.

Нагадаємо, у цьому році Державне бюро розслідувань розслідує 260 кримінальних проваджень, пов'язаних із роботою територіальних центрів комплектування та військово-лікарських комісій. До суду вже направлено 21 обвинувальний акт стосовно 35 осіб. Також ДБР повідомило про підозру ще 58 особам.

Теги: слідство Беркут розслідування ДБР Евромайдан

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