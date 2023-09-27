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Спільник Оксани Марченко відкупився від в'язниці... штрафом

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Спільник Оксани Марченко відкупився від в'язниці... штрафом
Підозрюваний уклав з прокурором угоду, згідно з якою заплатить сотні тисяч штрафу
фото з відкритих джерел

Стаття, за якою судили менеджера Марченко, передбачає позбавлення волі з конфіскацією

Українські правоохоронці оголосили про підозру не тільки дружині кума Путіна Оксані Марченко, але й її менеджеру – Олександру Яковлєву (очолює київське ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-тур»). Чоловіку «світило» до восьми років за гратами з конфіскацією майна, однак йому вдалося відбутися… штрафом, йдеться в статті «Главкома» «Оксана Марченко та її «фунти». Новий поворот у гучній справі куми Путіна».

За даними відкритих реєстрів, 60-річний Олександр Яковлєв пов'язаний з Медведчуком ще з 2000-х років. У 2006 році парламентських виборах балотувався за списками проросійського опозиційного блоку «Не Так!», у першій п’ятірці якого був кум Путіна. 

Після Революції гідності Яковлєв намагався врятувати майно Медведчука, яке потрапило до рук активістів Правого сектора. Менеджер Марченко, перебуваючи формальним власником закарпатської бази відпочинку «Ведмежа діброва», звернувся до поліції із заявою про крадіжку. Яковлєв зробив це від імені ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-тур», при цьому в заяві фігурували 28 картин і шість ікон на суму понад 10 млн. грн. 

У липні 2014 року Яковлєв на вимогу свої начальниці підписав договір із «Федеральным государственным унитарным предприятием «Охрана» МВД РФ». Згідно з документом, «Профилакторий ЗАО «ФК «Динамо-Киев» в анексованому Криму отримав платну охорону.

Крім цього, Яковлєв входив до складу учасників зборів ТОВ «Таврия-Инвест» – ще однієї фірми Оксани Марченко, зареєстрованої у Москві в 2015 році. Згадана компанія, яку очолює Інна Палій, також перераховувала гроші росіянам.

Слідство взялося за Яковлєва у лютому 2023 року, він понад два місяці провів в СІЗО Івано-Франківська, після чого, за рішенням суду, відправився під цілодобовий домашній арешт. Але в серпні менеджер Марченко уклав із прокурором угоду про визнання винуватості, згідно з якою має сплатити штраф у розмірі 340 тис. грн без конфіскації майна. При цьому судили Яковлєва за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу, яка передбачає реальний термін плюс конфіскацію майна.

Читайте також: Оксана Марченко та її «фунти». Новий поворот у гучній справі куми Путіна
Теги: Віктор Медведчук слідство штраф Оксана Марченко Олександр Яковлєв

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