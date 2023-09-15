Справа Коломойського: суд відпустив ще двох підозрюваних

Детектив НАБУ і прокурор САП просили взяти Конопкіну під варту, але суддя Лариса Задорожна відмовилася це зробити

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід у вигляді застави в розмір 1,61 млн грн для колишньої начальниці департаменту міжбанківських операцій Приватбанку Надії Конопкіної, яку НАБУ підозрює у причетності до справи олігарха Ігоря Коломойського про заволодіння 9,2 млрд грн коштів банку. Про це повідомляє «Слово і діло».

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Детектив НАБУ і прокурор САП просили взяти Конопкіну під варту, але суддя Лариса Задорожна відмовилася це зробити.

«Відмовити у задоволенні клопотання НАБУ про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно (Надії Конопкіної – ред.). Застосувати стосовно підозрюваної запобіжний захід у вигляді застави, зобов`язавши прибувати за кожною вимогою до суду. Визначити (Конопкіній – «Главком») розмір застави у розмірі 600 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що у грошовому виразі становить 1 610 400 грн», – йдеться в рішенні.

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Також на Конопкіну поклали наступні обов'язки: прибувати за кожною вимогою; повідомляти про зміну свого місця проживання та роботи; не відлучатись із населеного пункту, де знаходиться її місце проживання, без дозволу; здати на зберігання закордонні паспорти та утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками.

Також за повідомленням очільника НАБУ Олега Новікова, суддя Олег Ткаченко оголосив про сплив строків досудового розслідування у справі Коломойського та відпустив без запобіжного заходу одного з фігурантів.

«Що стосується судді Олега Ткаченка, то, на його думку, у справі Коломойського спливли строки досудового розслідування і тому він відпустив без запобіжного заходу ексзаступника керівника напрямку – директора департаменту міжбанківського дилінгу ПриватБанку Ярослава Лугового», – повідомив голова НАБУ.

Новіков пояснив, якої логіки дотримувався суддя при прийнятті такого рішення.

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«У березні 2018 року набрали законної сили «правки Андрія Лозового» (нардепа минулого скликання від Радикальної партії). Ними передбачалося, що у справах, які відкриті після запровадження правок, розслідування необхідно продовжувати через слідчих суддів, а до правок – постановами прокурора (заступника генпрокурора)», – зазначив голова НАБУ.

Справа, в якій Коломойському повідомили про підозру, була відкрита у 2017 році, тобто до правок, і там продовжували слідство постановами генпрокурорів.

Але у цій же справі раніше уже повідомляли про підозру за іншим епізодом – розтрата 8,4 млрд грн ПриватБанку ексголовою правління установи Олександром Дубілетом та іншими. Стосовно них матеріали виділили в нове провадження.

«А стару справу залишили без підозрюваних за іншими фактами. І от за одним з таких фактів повідомили про підозру вже Коломойському, Дубілету та решті. Однак, на думку судді Ткаченка, у справі уже спливли строки розслідування, бо про підозру у ній уже повідомляли й строки продовжували обраховуватись», - розповів Новіков.

Водночас він повідомив, що позиція щодо строків давності у цій справі має розбіжності навіть у стінах самого ВАКСу.

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Нагадаємо, 8 вересня Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура після повідомлення про підозру колишньому бенефіціарному власнику Приватбанку Ігорю Коломойському ініціювали арешт його активів. За версією слідства, у січні-березні 2015 року Коломойський розробив план заволодіння коштами Приватбанку.