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МОК розпочав розслідування дій Олімпійського комітету Росії

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
МОК розпочав розслідування дій Олімпійського комітету Росії
Відповідне питання обговорять на засіданні Виконкому МОК наступного тижня
фото з відкритих джерел

Російський комітет незаконно включив до свого складу Олімпійські ради на тимчасово окупованих територіях

Міжнародний олімпійський комітет розпочав процедуру розслідування з приводу визнання Олімпійським комітетом Росії (ОКР) регіональних організацій незаконно анексованих українських територій. Про це йдеться у дописі Міністерства молоді та спорту України на сторінці у Facebook. 

Президент МОК Томас Бах повідомив про розслідування у відповіді на офіційний лист Вадима Гутцайта від 6 жовтня 2023 року.

МОК розпочав розслідування дій Олімпійського комітету Росії фото 1

У листі Міністр молоді та спорту, президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт різко засудив дії росіян. Він закликав застосувати санкції, встановлені Олімпійською хартією, за грубе порушення принципів і основ олімпійського руху з боку ОКР, шляхом незаконного включення ним до свого складу олімпійських рад так званих Луганської народної республіки (ЛНР), Донецької народної республіки (ДНР), а також Херсонської та Запорізької областей. 

Відповідне питання обговорять на засіданні Виконкому МОК, яке пройде наступного тижня у Мумбаї (Індія).

Зазначимо, на сайті олімпійського комітету РФ з'явилися повідомлення про визнання так званих «олімпійських рад» із окупованих територій Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей України. 5 жовтня їх прийняли до складу ОК Росії.

НОК України нагадав, що так звані олімпійські ради з окупованих Криму і Севастополя увійшли до ОК Росії ще в 2016 році.

Президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт звернувся до президента Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха щодо визнання олімпійським комітетом РФ «організацій» з окупованих українських територій

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Теги: санкції Томас Бах розслідування Вадим Гутцайт МОК Олімпіада

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