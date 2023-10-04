Головна Країна Політика
search button user button menu button

Завершено розслідування найбільшої справи Майдану. Хто із свити Януковича піде під суд

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Завершено розслідування найбільшої справи Майдану. Хто із свити Януковича піде під суд
Для уникнення відповідальності колишні посадовці втекли з України
фото з відкритих джерел

ДБР зазначає, що кримінальне провадження об’єднує в собі 1019 епізодів злочинного перешкоджання акціям протесту та налічує 1878 томів зібраних матеріалів

Працівники Державного бюро розслідувань завершили розслідування масштабної справи щодо колишнього керівництва держави (президента-втікача Віктора Януковичав – «главком») за організацію розгону та розстрілів демонстрантів 18 – 20 лютого 2014 року. Обвинувальний акт направлено до суду. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

«У вчиненні цих злочинів обвинувачуються члени злочинної групи – колишні високопосадовці:

  • Президент України;
  • Міністр внутрішніх справ України;
  • заступник Міністра внутрішніх справ України;
  • Голова СБУ;
  • Перший заступник Голови СБУ – керівник Антитерористичного центру;
  • Міністр оборони України;
  • начальник Головного управління – командувач внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України;
  • в.о. начальника ГУМВС України в м. Києві;
  • заступник начальника ГУМВС України – начальник міліції громадської безпеки;
  • командир ПМОП «Беркут» при ГУМВС України в м. Києві», – йдеться у повідомленні.

Встановлено, що вони 18-20 лютого 2014 року віддавали накази та приймали відповідні рішення щодо застосування працівниками правоохоронних органів без відповідних на те підстав і з порушенням норм чинного законодавства спеціальних засобів, військової техніки, вогнепальної зброї для силової протидії та розгону демонстрантів у центрі столиці та припинення акцій протесту. Як зазначається, посадовці організували штурм Майдану під виглядом «антитерористичної операції», а вранці 20 лютого наказали розстрілювати мітингувальників. Це робилося з перевищенням влади, службових повноважень, без жодних законних підстав.

Такі дії колишнього президента та екскерівників правоохоронних органів призвели до масових жертв серед учасників акцій протесту в центральній частині Києва, в тому числі до смерті 67 цивільним особам. Всього постраждали 887 осіб та 132 правоохоронці. Завдано майнових збитків на суму понад 16 мільйонів гривень.

Для уникнення відповідальності колишні посадовці втекли з України, відтак досудове розслідування здійснювалось за спеціальною процедурою, а слідчим суддею відносно них обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

ДБР зазначає, що кримінальне провадження об’єднує в собі 1019 епізодів злочинного перешкоджання акціям протесту та налічує 1878 томів зібраних матеріалів.

«Колишні президент та керівники силового блоку обвинувачуються в організації вчинення з 18 по 20 лютого 2014 року у складі злочинної групи незаконного перешкоджання проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій, перевищення працівниками правоохоронних органів влади та службових повноважень, умисних вбивств та закінчених замахів на вбивства, заподіяння умисних тяжких тілесних ушкоджень, а також організації терористичного акту», - йдеться у повідомленні.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що колишні голова СБУ та командувач внутрішніх військ МВС України після розпаду СРСР проходили військову службу у збройних силах російської федерації, та, як наслідок, набули громадянство рф, отримали допуск і доступ до військової й державної таємниці РФ, склали присягу на вірність її народу та перебували на усіх видах забезпечення у збройних силах РФ.

Віддаючи накази на застосування насильства щодо мітингувальників, вони діяли в інтересах Російської Федерації, якій давали присягу.

Зважаючи на те, що частина обвинувачених переховується на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, останніх буде взято під варту і передано суду одразу після звільнення цих територій Збройними Силами України. Максимальне покарання за названі злочини передбачене у вигляді довічного позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що в Україні заочно судитимуть втікачів з-поміж керівництва МВС України у справах Майдану.

Теги: Віктор Янукович Небесна сотня (Євромайдан) розслідування ДБР

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Удар Віталія Кличка» вимагає провести розслідування щодо можливої крадіжки бюджетних грошей
Скандал у Шевченківському районі столиці: гроші взяли, а укриття в школах побудувати забули
22 вересня, 16:47
Оксана Датій є «експерткою у питаннях етикету, справжньою пані та елегантною жінкою»
Скандальна столична експодатківиця зі «списком бажань» стала письменницею
20 вересня, 18:12
21 березня ДБР арештувало гелікоптер бізнесмена Жеваго
Арештований гелікоптер Жеваго передано ЗСУ (відео)
20 вересня, 12:03
Агент збирав дані про переміщення підрозділів ЗСУ, задіяних у контрнаступі на східному фронті
У Дніпрі СБУ затримала російського агента, який шпигував за ЗСУ
18 вересня, 10:40
Олігарху Ігорю Коломойському повідомлено про підозру у заволодінні 9,2 млрд грн Приватбанку
Справа Коломойського: суд відпустив ще двох підозрюваних
15 вересня, 14:30
СБУ викрила ворожих агітаторів, з-поміж них – очільник «Українського руху пацифістів»
СБУ викрила ворожих агітаторів, з-поміж них – очільник «Українського руху пацифістів»
7 вересня, 15:13
Більше року в Україні діє табір військовополонених росіян та найманців держави-агресорки, його утримання обходиться державі недешево
Цукерки «Бім-Бом» для окупантів. Хто годує і одягає військовополонених Війна і бізнес
7 вересня, 12:45
Голова фінансового комітету Ради переконаний, що Зеленський не повʼязаний із корупцією
«Президент поза підозрою». Гетманцев пояснив, куди ведуть корупційні скандали
7 вересня, 09:46
Олег Митволь визнав свою провину у скоєному правопорушенні
Чиновник Росприроднагляду зізнався, що масштабно обкрадав метрополітен Росії
4 вересня, 11:36

Політика

Завершено розслідування найбільшої справи Майдану. Хто із свити Януковича піде під суд
Завершено розслідування найбільшої справи Майдану. Хто із свити Януковича піде під суд
Дружина Рабіновича переписує бізнес та нарухомість на «фунтів» свого чоловіка
Дружина Рабіновича переписує бізнес та нарухомість на «фунтів» свого чоловіка
Глава МВС розповів, що чекатиме ухилянтів при поверненні в Україну
Глава МВС розповів, що чекатиме ухилянтів при поверненні в Україну
Зеленський звернувся до українців після відвідин Куп’янсько-Лиманського напрямку (відео)
Зеленський звернувся до українців після відвідин Куп’янсько-Лиманського напрямку (відео)
Верещук пояснила, чому українцям потрібно негайно виїжджати з Криму (відео)
Верещук пояснила, чому українцям потрібно негайно виїжджати з Криму (відео)
Кум Табачника визвався служити у силах ППО
Кум Табачника визвався служити у силах ППО

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
26K
Під дощем, у наметах із дітьми: життя у Ірландії очима українців
19K
Європа вирішує демографічні проблеми за рахунок українських біженців – Le Monde
7800
Дві області після перевірки отримали нових військкомів
6287
Розстріл військових у Києві: стали відомі нові деталі
5042
Кум Табачника визвався служити у силах ППО
4526
Чиновник, якого було звільнено з Офісу президента у січні, заявив про гучне повернення

Новини

Росія знову може піти в наступ на Лиман і Куп'янськ – військовий експерт
Сьогодні, 11:25
Контрнаступ ЗСУ: українські сили мають успіх у трьох районах
Сьогодні, 07:29
Дощі та шквали: прогноз погоди на 4 жовтня
Сьогодні, 05:16
4 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:47
Одещина: правоохоронці оголосили підозру «злодію в законі» та шістьом кримінальним авторитетам
Вчора, 17:14
Запеклі бої тривають на п’ятьох напрямках – Генштаб
Вчора, 06:58

Прес-релізи

Всеукраїнський онлайн-сервіс замовлення таксі OnTaxi заявив про початок надання послуг у Празі
Всеукраїнський онлайн-сервіс замовлення таксі OnTaxi заявив про початок надання послуг у Празі
2 жовтня, 10:57
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту