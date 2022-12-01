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Масштабна тривога в Україні: Росія підняла у небо винищувачі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Масштабна тривога в Україні: Росія підняла у небо винищувачі
фото з відкритих джерел

МіГ-31К потенційний носій гіперзвукової ракети «Кинджал»

В Україін оголошена масштабна повітряна тривога. Причина повномасштабної тривоги — зліт МіГ-31К з Білорусі до РФ на аеродром «Саваслейка» (Нижньогородська обл). Про це повідомляє моніторингова група «Беларускі Гаюн».

«Мачулищі. Зліт МіГ-31К ВКС РФ м бортовим номером RF-92462», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що МіГ-31К потенційний носій гіперзвукової ракети «Кинджал», яку наші засоби ППО не можуть перехопити. Тому тривоги оголошені по всіх областях України.

Нагадаємо, триває 281-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів: Новоселівське, Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Білогорівка, Яковлівка, Бахмут, Курдюмівка, Красногорівка, Кам’янка, Водяне, Первомайське і Мар’їнка на Донеччині. 

Теги: аеродром Бахмут росія тривога війна Білорусь

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