Масштабна тривога в Україні: Росія підняла у небо винищувачі

МіГ-31К потенційний носій гіперзвукової ракети «Кинджал»

В Україін оголошена масштабна повітряна тривога. Причина повномасштабної тривоги — зліт МіГ-31К з Білорусі до РФ на аеродром «Саваслейка» (Нижньогородська обл). Про це повідомляє моніторингова група «Беларускі Гаюн».

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«Мачулищі. Зліт МіГ-31К ВКС РФ м бортовим номером RF-92462», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що МіГ-31К потенційний носій гіперзвукової ракети «Кинджал», яку наші засоби ППО не можуть перехопити. Тому тривоги оголошені по всіх областях України.

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Нагадаємо, триває 281-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів: Новоселівське, Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Білогорівка, Яковлівка, Бахмут, Курдюмівка, Красногорівка, Кам’янка, Водяне, Первомайське і Мар’їнка на Донеччині.