Авдіївка до окупації була домівкою для тисяч українців

В окупованій Авдіївці Донецької області майже не залишилося ознак колишнього міського життя. Російські загарбники зруйнували житлові квартали, приватні будинки та інфраструктуру. Нові кадри з міста показують масштаб руйнувань після російського вторгнення та окупації. Відео опублікував Osint-канал Exilenova+, пише «Главком».

На ньому видно понівечені багатоповерхівки, спалені приватні будинки, пошкоджені дерева та розбиті дороги. Від частини споруд залишилися лише зруйновані конструкції. На вулицях практично немає людей, натомість у кадр потрапили російські військові.

Авдіївка до повномасштабного вторгнення була домівкою для тисяч українців. Місто роками фігурувало в російській пропаганді про так званий «русский мир», однак після приходу окупантів саме воно опинилося серед знищених населених пунктів Донеччини.

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На оприлюднених кадрах практично не видно вцілілих будівель і звичного руху на дорогах. Відео демонструє, як виглядає місто після російських обстрілів і тривалого перебування під контролем окупаційних сил.

Російські війська захопили Авдіївку в лютому 2024 року після багатомісячних запеклих боїв. Перед відступом українських підрозділів місто зазнало масштабних руйнувань унаслідок російських штурмів та авіаційних ударів. Відтоді Авдіївка перебуває під російською окупацією.

Варто нагадати, що в окупованій Авдіївці окупанти створили фільтраційний пункт у багатоповерховому будинку. Після окупації Авдіївки у Донецькій області росіяни почали тероризувати місцевих мешканців. Щоб перевіряти людей на лояльність було створено фільтраційний пункт у багатоповерхівці на вул. Героя України Дмитра «Да Вінчі» Коцюбайла, 8А (Гагаріна).