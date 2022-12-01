В Україні оголошена масштабна повітряна тривога (карта)

Громадянам слід терміново прослідувати в укриття

Станом на 14:20 в Україні оголошена масштабна повітряна тривога. Громадянам слід терміново прослідувати в укриття цивільного захисту.

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Нагадаємо, триває 281-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів: Новоселівське, Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Білогорівка, Яковлівка, Бахмут, Курдюмівка, Красногорівка, Кам’янка, Водяне, Первомайське і Мар’їнка на Донеччині.