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Рятувальники застерегли, чого категорично не можна робити після російських атак

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Рятувальники застерегли, чого категорично не можна робити після російських атак
Уламки безпілотника, що впали у передмісті Одеси 23 березня 2026 року
фото: «Суспільне»

 Навіть обгорілі уламки дронів і ракет можуть містити вибухівку та здетонувати від найменшого дотику

Навіть обгорілі фрагменти безпілотників можуть містити нерозірвану вибухівку та здетонувати від найменшого дотику Уламки російських безпілотників та ракет після їхнього збиття можуть залишатися смертельно небезпечними. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій.

У ДСНС наголосили, що після російських атак уламки збитих повітряних цілей можуть розлітатися довкола місця падіння. При цьому навіть фрагмент, який здається повністю згорілим і безпечним, може становити загрозу. Зокрема, в уламках безпілотника або ракети можуть залишатися нерозірвані вибухові пристрої чи касетні боєприпаси.

Крім того, небезпеку становлять надчутливі підривники, здатні спрацювати від дотику, вібрації або руху. «Ніколи не ризикуйте своїм життям заради «сувеніра» чи фото в соцмережах», – закликали рятувальники.

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Що робити, якщо ви знайшли уламки дрона? Зупинитися, не торкатися знахідки та зателефонувати за номером 101. Рятувальники також закликають попередити про небезпеку близьких, адже спроба підійти до уламків, перемістити їх або забрати із собою може мати смертельні наслідки.

Уламки російських безпілотників регулярно виявляють у містах України після ворожих атак. Зокрема, 26 серпня у Голосіївському районі внаслідок падіння фрагментів дрона спалахнула пожежа в лісопарковій зоні. Вибухотехніки обстежили територію та зібрали уламки безпілотника.

Раніше у Деснянському районі столиці правоохоронці виявили російський ударний дрон із нерозірваною бойовою частиною просто у житловому кварталі. Вибухотехніки знешкодили боєприпас та вилучили його для подальшого знищення. 

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Теги: рятувальники уламки ракет російська ракета балістичні ракети дрон безпілотник небезпека тривога боєприпаси

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