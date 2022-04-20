Мати вцілілого матроса з «Москви» розповіла про щонайменше 40 загиблих на крейсері

Загинули всі, хто був на палубі, у рубці, хто керував крейсером

Частину моряків евакуювали на фрегат «Макаров», усіх, хто вижив, доставили до Севастополя

Увечері 13 квітня стало відомо – українські військові успішно поцілили ракетами «Нептун» у ракетний крейсер «Москва» – флагман Чорноморського флоту ВМФ Росії. Міністерство оборони РФ одразу заявило про «повну евакуацію» екіпажу. Згодом висунули офіційну версію: на кораблі нібито здетонував боєприпас, це спричинило пожежу. Пізніше у російських ЗМІ показали кадри із зустрічі головнокомандувача ВМФ Росії з начебто членами екіпажу «Москви». «Схеми» (Радіо Свобода) вже почали ідентифікацію загиблих. У процесі журналісти знаходять родичів членів екіпажу затонулої «Москви». Одна з них – матір матроса-строковика.

Жінка розповіла, що ввечері 14-го квітня їй зателефонував син, і все що повідомив – йшло всупереч з офіційними заявами російської влади. Зокрема, він підтвердив, що у корабель поцілили українські ракети «Нептун». За словами матері моряка, цей корабель від 24 лютого вже виконував низку бойових завдань, зокрема і на острові Зміїний, а під час останнього походу російські війська планували операцію з висадки морпіхів в Одесі. Редакція не називає її імені з міркувань безпеки.

«Син мені зателефонував 14-го в сльозах і сказав: «Мамо, ти розумієш, що сталося? У нас запустили 3 ракети! (за даними української влади, по крейсеру «Москва» було випущено дві крилаті ракети «Нептун» – ред.)», – жінка продовжила розповідь. – Частину хлопців евакуювали на фрегат «Макаров». Усіх, хто вижив, доставили до Севастополя. Їм дали телефони, бо вони були, вибачте, лише в трусах і тільниках. У них все там залишилось, і телефони, і документи. Вони без всього».

Усього на «Москві», за словами матері російського матроса, перебувало близько 510 людей. Син розповів їй, що знає про 40 загиблих. «За його словами, загинули всі, хто був на палубі, у рубці, хто керував крейсером, хто був на вахті, бо удар стався якраз по палубі… Є поранені з відірваними кінцівками», – каже жінка.

Матір матроса розповіла, що її син на кораблі проходив строкову службу. Як з’ясувалося – з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

При цьому, матір матроса впевнена – служба її сина була «мирною».

За її словами, у березні сина почали змушувати підписати контракт на службу, але той відмовився. Наразі, стверджує жінка, він перебуває в Севастополі і розповідає, що його товаришів по службі, які погодилися підписати контракт, невдовзі відправлять в Україну.

«А строковиків, наскільки я зрозуміла з новин та інформації мого сина, відправляють у запас. Тільки з призову мого сина там є хлопці з відірваними кінцівками, є зниклі».

«Всіх хлопців розкидали по різних частинах. Скільки пропали безвісти – невідомо, а враховуючи, що крейсер затонув, там взагалі цифр нема вже. Як їх порахувати, якщо вони розкидані? Таке відчуття, що це зробили спеціально, щоб не змогли порахувати», – каже матір матроса.

У керівництві Чорноморського флоту РФ батькам деталей не розповідають. «З тими родичами, з якими я листуюсь, у них моряки живі, теж якоїсь конкретної інформації немає. Я знаю те, що знають вони. Якихось подробиць немає», – каже жінка.

Нагадаємо, у новинах на пропагандистському Першому каналі заявили, що втрат серед членів екіпажу ракетного крейсера «Москва» немає. Усіх моряків вчасно евакуювали.

Незважаючи на те, що міноборони РФ та російські ЗМІ замовчують кількість загиблих на крейсері «Москва», росіяни у соцмережах масово скаржаться, що їхні родичі, які проходили службу на кораблі, вважаються зниклими безвісти.

17 квітня «Агентство» виявило ще одну публікацію в соцмережах про зникнення військовослужбовця внаслідок знищення «Москви». 47-річна жителька Санкт-Петербурга Уляна Тарасова пише про те, що її син Марк Тарасов, «зник безвісти на крейсері «Москва».

«Агентство» знайшло дівчину, яка стоїть поряд із Марком на фото у соцмережах. Вона підтвердила, що 15 грудня юнак вирушив проходити термінову службу в лавах збройних сил РФ.

Напередодні журналісти дізналися про першого загиблого моряка з крейсера «Москва».

Нагадаємо, 14 квітня російський крейсер «Москва» після ураження ракетами «Нептун» перекинувся і почав тонути. Корабель підбили напередодні, 13 квітня.

Увечері 14 квітня міноборони Росії визнало, що ракетний крейсер «Москва» затонув. Також відомство заявило, що екіпаж знищеного Україною крейсера «Москва» був нібито повністю евакуйований.

Як стало відомо, разом із «Москвою» затонув і командир крейсера, – Геращенко.

До слова, затоплення флагманського корабля типу російського крейсера «Москва» світ не бачив уже 40 років.

Після успішної атаки на російський ракетний крейсер командувач Військово-морських сил України Олексій Неїжпапа був підвищений у званні до віцеадмірала.

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