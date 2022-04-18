Російське телебачення: втрат серед членів екіпажу крейсера «Москва» немає (відео)

Росіяни замовчують втрати на крейсері та брешуть, що всі врятувалися

За версією росіян, усіх моряків вчасно евакуювали

Втрат серед членів екіпажу ракетного крейсера «Москва» немає. Усіх моряків вчасно евакуювали. Про це заявили у новинах на пропагандистському Першому каналі.

Також ведуча повторила версію росіян про долю крейсера. Мовляв, він затонув під час буксирування у порт. На морі в цей час був сильний шторм.

«Через серйозні пошкодження корпусу, які стали наслідком пожежі та детонації боєзапасу, корабель накренився та не зміг повернутися у стан рівноваги. Причину надзвичайної події на борту встановлюють», – сказала ведуча.

Раніше солдат, якому вдалося вижити, розповів матері, що на кораблі загинуло приблизно 40 людей. Кілька людей зникли безвісти. І дуже багато поранених.

Незважаючи на те, що міноборони РФ та російські ЗМІ замовчують кількість загиблих на крейсері «Москва», росіяни у соцмережах масово скаржаться, що їхні родичі, які проходили службу на кораблі, вважаються зниклими безвісти.

17 квітня «Агентство» виявило ще одну публікацію в соцмережах про зникнення військовослужбовця внаслідок знищення «Москви». 47-річна жителька Санкт-Петербурга Уляна Тарасова пише про те, що її син Марк Тарасов, «зник безвісти на крейсері «Москва».

«Агентство» знайшло дівчину, яка стоїть поряд із Марком на фото у соцмережах. Вона підтвердила, що 15 грудня юнак вирушив проходити термінову службу в лавах збройних сил РФ.

Напередодні журналісти дізналися про першого загиблого моряка з крейсера «Москва».

Нагадаємо, 14 квітня російський крейсер «Москва» після ураження ракетами «Нептун» перекинувся і почав тонути. Корабель підбили напередодні, 13 квітня.

Згодом інформацію про це підтвердив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

Увечері 14 квітня міноборони Росії визнало, що ракетний крейсер «Москва» затонув. Також відомство заявило, що екіпаж знищеного Україною крейсера «Москва» був нібито повністю евакуйований.

Як стало відомо, разом із «Москвою» затонув і командир крейсера, – Геращенко.

До слова, затоплення флагманського корабля типу російського крейсера «Москва» світ не бачив уже 40 років.

Після успішної атаки на російський ракетний крейсер командувач Військово-морських сил України Олексій Неїжпапа був підвищений у званні до віцеадмірала.

Читайте також: