Напруга через війну в Україні сягнула космосу, Росія наступає на Донбас: що пише світова преса

У всіх країнах пишуть, що почався наступ Росії на сході України

Світова преса активно висвітлює війну в Україні. Які саме теми та перших шпальтах газет були 19 квітня, проаналізував член Ради директорів Української асоціації видавців періодичної преси, медіа-експерт Сергій Чернявський. Своїми спостереженнями він поділився на сторінці у Facebook.

Велика Британія

«The Guardian» вийшла з матеріалом: «Нам потрібні відповіді» Сім'ї шукають зниклий екіпаж «Москви».

Упродовж кількох днів після того, як крейсер «Москва» затонув у Чорному морі, Юлія Цивова відчайдушно шукала інформацію про свого сина Андрія.

Як і сотням інших російських сімей членів екіпажу, їй не сказали, чи він вижив після ракетної атаки України, внаслідок якої було потоплено російський флагман.

Потім учора вранці їй зателефонували із Міністерства оборони Росії. Її син був мертвим. «Йому було лише 19 років, він був призовником», – плакала Цивова телефоном. «Більше мені нічого не сказали, жодної інформації про те, коли буде похорон. Я впевнений, що він не єдиний, хто загинув.

Сім'ї моряків, які служили на борту Москви, вимагають відповідей, оскільки міністерство намагалося приховати інформацію про те, що трапилося з кораблем або його екіпажем із 510 осіб.

Загальна кількість загиблих, поранених та зниклих безвісти залишається державною таємницею. Смерть Цивова, про яку раніше не повідомлялося, – лише друга підтверджена з бойового корабля. Вона каже, що не має інформації про те, як загинув 19-річний призовник і коли відбудеться його похорон.

Президент Володимир Зеленський заявив, що почав наступний етап війни з Росією, повідомляє «Times». У документі говориться, що російські військові посилили напади на схід країни, оскільки Кремль зосередив увагу на «масштабному» нападі на Донбас. Фокусуючись на новому наступі Росії на сході, українські сили «утримують оборону», незважаючи на те, що втратили контроль як мінімум над одним містом.

«Ніде не безпечно», – каже заголовок на першій шпальти «І» над зображенням будівель, що тліють без дахів у західноукраїнському місті Львові після обстрілу російськими ракетами. У газеті йдеться, що напад викликав нові побоювання у цивільних осіб, які вважали його за безпечний притулок. У газеті повідомляється, що Росія посилює свої напади в Україні, про занепокоєння щодо шляхів уникнути біженців, оскільки місто Львов на заході країни «вибухає бомбами». Мер міста попередив, що «не немає місця де безпечно» і звинувачує Росію в геноциді, повідомляє газета.

Газета «The Telegraph» друкує фото з підписом: «Шон Піннер ліворуч і Ейден Аслін на фото які б'ються в українській армії перед тим, як здатися росіянам. Їх показали на російському телебаченні с проханням до Бориса Джонсона, щоб обміняти їх на друга Путіна, який утримується в Україні».

Європа

Австрійська газета «Kleine Zeitung» вийшла с заголовком: «Зона конфлікту Космос». Війна в Україні також спричиняє напруженість у космічних подорожах. Співпраця між Заходом та Росією вже припинилася, тільки співпраця на міжнародній космічній станції МКС, як і раніше, йде гладко.

США

Видання «The Washington post». Колонка: «Удари по країні посилюються 7 людей убито у Львові, відносний спокій на Заході порушено».

Росія з'явилася в понеділок, щоб розпочати свій очікуваний наземний наступ на сході України, оскільки Москва активізувала ракетні та артилерійські удари по всій країні в рамках наймасштабніших атак за останні тижні.

«Тепер можна констатувати, що російські війська розпочали битву за Донбас, до якої вони готувалися давно», — заявив президент Володимир Зеленський у відеозверненні, маючи на увазі оспорюваний східний регіон, який, на думку багатьох аналітиків, побачимо деякі з найкривавіших бойових дій війни. «Більшість усієї російської армії зараз зосереджена на цьому наступі».

Нагадаємо, один із найвпливовіших медіаконцернів Німеччини Axel Springer SE оголосив про початок співпраці із колишньою телепропагандисткою російського «Першого каналу» Марією Овсянніковою.