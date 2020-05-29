Стрілянина в Броварах: мер назвав причину конфлікту



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За фактом стрілянини відкрито кримінальне провадження

Через відсутність діалогу між місцевими органами влади та обласною адміністрацією ситуація загострювалась кожного дня

Причиною ситуації, що склалася навколо міжміських маршрутів у Броварах, є ігнорування Київською обласною державною адміністрацією запитів на затвердження нових маршрутів. Про це на своїй сторінці у Facebook написав мер Броварів Ігор Сапожко.

«Сьогодні близько 7 години ранку на вулиці Олімпійська відбулася перестрілка. За попередньою версією поліції, стався конфлікт між перевізниками. Нещодавно за рішенням конкурсної комісії облдержадміністрації в Бровари на існуючий маршрут зайшла нова компанія. Це стосується саме міжміських маршрутів. Зараз з’ясовують усі обставини справи. За фактом стрілянини відкрито кримінальне провадження», - розповів він.

«Хочу зазначити, що всі міжміські маршрути затверджує Київська обласна державна адміністрація. Ми неодноразово звертались до керівника області та начальника управління інфраструктури КОДА з офіційними листами та зверненнями щодо затвердження нового експрес-маршруту з Торгмашу до метро Лісова через Окружну дорогу. Всі звернення були проігноровані. Замість цього обласна адміністрація створила та затвердила інший маршрут, який повністю дублює вже діючий. Тому, вважаю, що через відсутність діалогу між місцевими органами влади та обласною адміністрацією, ситуація загострювалась кожного дня», - додав мер Броварів.

Як повідомлялося, 29 травня вранці в місті Бровари сталася стрілянина. За попередньою версією, відбувся конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, та нелегальними перевізниками.