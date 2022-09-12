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Мер Ізюма розказав, коли повернеться у звільнене місто

Альона Боженко
glavcom.ua
Мер Ізюма розказав, коли повернеться у звільнене місто
В Ізюмі наразі найбільша проблема з опаленням
фото: Міноборони

Валерій Марченко розповів «Главкому» про першочергові завдання, які стоять перед владою у звільненому місті

Мер Ізюма Валерій Марченко повернеться до міста одразу ж, як військові дадуть зелене світло на в'їзд. Про це він розповів у інтерв'ю «Главкому».

За словами Марченка, першочергове завдання, яке потрібне вирішити – опалення у місті. Він зауважив, що найбільші проблеми з опаленням будуть у багатоповерхівках.

«Коли закінчать працювати військові, будемо аналізувати. Можливо, якійсь мобільні котельні встановлюватимемо. Я масштаб потреб розумію, але треба подивитися своїми очима. Кажу вам, що з вірогідністю 90% з опаленням будуть дуже великі проблеми у багатоповерхівках», – розповів мер.

Марченко додав, що найскладніша ситуація наразі у населеному пункті Кам'янка. А в інших громадах ситуація краща.

«Село Кам’янка, яке знаходиться одразу за Ізюмом. Воно майже повністю розбите, усі житлові будинки, уся інфраструктура. Людей там одиниці залишилися, бо там практично немає де жити», – зауважив Марченко.

Додамо, раніше Марченко заявляв, що після звільнення від російських окупантів Ізюма у місті відсутнє електропостачання, вода та зв’язок.

Нагадаємо, 10 вересня стало відомо, що Збройні сили України звільнили Ізюм Харківської області від російських окупантів.

Згодом Служба безпеки України показала перші фотографії з деокупованого Ізюма.

Додамо, що наразі триває 201-ша доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених територій та зриві наступу наших військ на окремих напрямках. Ворог веде повітряну розвідку, продовжує вогневе ураження позицій наших підрозділів, намагається вживати заходів щодо відновлення втраченого положення, переміщуючи свої війська.

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Теги: опалення військові інфраструктура звільнення ворог Ізюм

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